健康網》巨峰葡萄實用大全 農糧署：「3頭」這樣挑

巨峰葡萄是台灣栽培面積最廣的鮮食葡萄品種，果粒大、易剝皮，糖酸比均衡又美味；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕巨峰葡萄在日本又叫作「葡萄之王」，口感豐富，吃過一次可能就忘不掉。農糧署分享巨峰葡萄實用大全，包括挑選、保存、清洗、食用。在挑選時可觀察「3頭」，以果穗（葩頭）完整、果粒（粒頭）均勻、果粉（粉頭）分布均勻為佳。若買回家還沒有要吃，先不要清洗；若需清洗時，用清水就好，無需特別擦拭或刮除果粉。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，初夏正當季，巨峰葡萄是台灣栽培面積最廣的鮮食葡萄品種，果粒大、易剝皮，糖酸比均衡又美味。以彰化、苗栗、台中、南投為主要產地，全年皆有生產。

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嘗鮮4步驟

●挑選

3頭4度選葡萄，果穗（葩頭）完整，果粒（粒頭）均勻，且果粉（粉頭）分布均勻。至於什麼是3頭4度？農業部曾指出3頭就是粒頭：單果粒約為10公克以上；粉頭：成熟的巨峰果粒外有一層天然果粉，果粉完整是優質葡萄重要指標；葩頭：為每果穗約35-40果粒，穗重350-450公克最佳。4度則是色度：完熟的果粒為紫黑色；糖酸度：甜中帶點酸風味最佳；香度：具有特殊果香味；硬度：為果肉緊實Q彈。

●保存

通風冷藏很重要，葡萄買回家後，整穗直接以清水沖洗，即可直接食用。若未吃完，可利用廚房紙巾、保留孔隙，包覆果串後低溫冷藏（還沒要吃先不要洗）。

●清洗

用清水洗就好，留下小部份果梗，剪下果實，放入盛有清水的水盆中，蓋上廚房紙巾來回滑動清洗，清洗時也無需特別擦拭或刮除果粉。

●食用

清洗後連皮冷凍食用，可攝取到果皮中的花青素、多酚類等營養。做成鮮食、果汁或冰沙都很適合。

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