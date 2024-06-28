健康網》光能除毛機器是醫材！食藥署：不可自行販售

食藥署提醒，用雷射光能或熱能來使人體毛髮脫落的儀器，屬於第二等級醫療器材，若非醫療器材商，不可私自販售醫療器材；圖為示意圖。（圖取自食藥署安全週報）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除毛器具五花八門，但您知道嗎？用雷射光能或熱能來使人體毛髮脫落的儀器，屬於第二等級醫療器材，食藥署提醒，依據醫療器材管理法規定，若非醫療器材商，不可私自販售醫療器材，更不能隨意把自身用不到的醫療器材刊登在網路販售，以免誤觸法網，得不償失。

光能除毛 應謹慎操作儀器

除毛儀器是利用一定強度光能作用於毛囊細胞，致使毛髮凋亡然後脫落，依除毛部位不同，對應的能量也不一樣，甚或機型不同也有所差異。所以，操作儀器時要特別注意，除毛前務必要詳細閱讀使用說明書，了解使用步驟及禁忌事項，才能確保安全使用不灼傷。

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食藥署表示，利用雷射光能或熱能來脫毛的儀器是第二等級醫療器材，一般民眾不能自行販售，也不可在網路或路邊隨便購買。購買前更要認清是取得衛生福利部核發醫療器材許可證的產品，才能確保安全、效能及品質。

此外，選購醫療器材時，請多善用「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」口訣，一認：是要認知產品是醫療器材；二看：是購買時查看有無標示醫療器材許可證或登錄字號等相關資訊；三會用：則是使用前要詳閱說明書，才能正確使用；如有發現不良品或使用時/後發生不良反應，請至上市後品質管理系統通報，或撥打不良反應通報專線：02-23960100進行通報。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第980期

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