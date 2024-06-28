健康網》上班族、消夜族減肥選它 3大減重飲食法優缺一次看

營養師表示，間歇性斷食168對於上班族來說易執行，適合習慣吃消夜、愛吃正餐以外食物的人；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕各種流行減重飲食法，我適合哪一種？營養師蘇意芳於臉書粉專「營養師 蘇意芳」發文指出，生酮飲食雖短期能見效，不過復胖率高且對健康危害大，建議執行前先諮詢醫師；低醣飲食減重減脂效果也有助血糖穩定，還是需諮詢專業人員，不建議發育期青少年；間歇性斷食168成功關鍵在於這8小時，吃對的食物以及份量掌握，適合上班族、有吃消夜習慣的民眾，不建議年長者、糖尿病、腎臟病及消化道疾病者。

生酮飲食

●特色：大量脂肪加上極低醣類

●飲食原則：不能吃澱粉類食物、水果、奶類只能吃蔬菜、魚肉、蛋類、油脂、堅果。

請繼續往下閱讀...

●原理：當人體醣類攝取不足時（模擬飢餓狀態），身體會大量燃燒脂肪作為能量來源，此時的脂肪代謝會產生酮體，逼迫身的能源系統原本使用葡萄糖轉換為使用酮體，因此可達到快速減脂的效果。

蘇意芳表示，優點是不用承受飢餓感，就能夠減重，短時間內可看到不錯的改善；缺點則是復胖率高、內分泌失調、酮酸中毒、急性心肌梗塞等，對健康危害大，不建議自行執行，一定要找醫師、營養師評估後協助執行。

營養師指出，生酮飲食優點是不用承受飢餓感，就能夠減重，不過缺點則是復胖率高、內分泌失調、酮酸中毒等，不建議自行執行；圖為示意圖。（圖取自freepik）

低醣飲食

●特色：蔬菜多、碳水化合物減少（目前飯量減半）、增加優質蛋白質。

她表示，優點為減重減脂效果也有助血糖穩定（需諮詢專業人員），減少心血管疾病風險；缺點則須注意營養素均衡攝取、發育期青少年不適用。

間歇性斷食168

●特色：成功關鍵在於這8小時，吃對的食物以及份量掌握，並非是這8小時隨心亂吃（遇到太多個案就是這樣反而體重不減反增）。

●飲食原則：以全榖根莖類為主、選擇優質蛋白質、烹調方式選擇蒸、煮、烤、滷、燉、涼拌、增加纖維攝取；一碗飯調整成7-8分滿、每餐蔬菜1-1.5碗量、蛋白質吃到一掌心大小，也可搭配211餐盤更方便掌握。

蘇意芳表示，優點為對於上班族易執行，適合習慣吃消夜、愛吃正餐以外食物的人；缺點則是不適合有消化道疾病，如膽結石、膽囊炎、胃不好、十二指腸潰瘍等問題，會加劇病況，對於年長者容易造成肌少症、也不適用糖尿病、腎臟病人。

她提醒，沒有哪種瘦身飲食法絕對好或壞，只有適不適合自己，建議大家找到一個可以長期執行的方法，重點是減重到自己理想體重後並可一直維持不復胖。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法