健康網》遠離食物中毒 營養師：充分加熱滅沙門氏菌

營養師提醒，沙門氏菌主要發生於受污染的高蛋白質食品，所以常聽到的通常是生的，或未煮熟的雞蛋與其製品；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北市汐止區遠雄廣場的「鴻屋咖哩」疑因沙門氏桿菌污染爆發食物中毒，已累計11人就醫，到底沙門氏菌是什麼？症狀有哪些？又該如何預防？好食課營養師Anna 李宜樺在臉書粉專「好食課」發文表示，沙門氏菌食用後4至48小時內便有症狀發生，像是腹瀉、發燒、嘔吐，嚴重可能會變成敗血症而死亡。沙門氏菌不耐熱，煮沸5分鐘或者60度加熱20分鐘即可殺菌。

沙門氏菌小檔案

●特性

李宜樺指出，沙門氏菌為兼性厭氧的革蘭氏陰性菌，普遍存在於動物界中，為人畜共通傳染病。可於4至48度間生存，但並不耐熱，煮沸5分鐘或者60度加熱20分鐘即可殺菌，於酸性環境下（pH<4.5）可抑制其生長。

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●症狀

他說，通常食用後4至48小時內便有症狀發生，發病時間越短，症狀通常越嚴重。會有腹瀉、腹痛、發燒（高燒38-40度）、噁心、嘔吐、寒顫等症狀，部分人可能會有血便問題，持續約2至3天便可痊癒，期間需注意補充水及電解質。但若是50歲以上年長者、新生兒，或5歲以下幼童及一些疾病患者，因免疫力較弱，可能會發生菌血症，嚴重則變為敗血症而死亡。

沙門氏菌食用後4-48小時內便有症狀發生，像是腹瀉、發燒、嘔吐；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

常見受污染食品

李宜樺表示，沙門氏菌主要發生於受污染的高蛋白質食品，所以常聽到的通常是生的，或未煮熟的雞蛋與其製品，如未全熟蛋（如溫泉蛋、溏心蛋）、含生蛋的食品（提拉米蘇、美乃滋、冰淇淋）等。而乳品、肉品或一些豆製品，如果儲存不當，有接觸到帶菌的寵物或蒼蠅、蟑螂等病媒，就容易因加熱不完全，而發生食物中毒問題。

預防原則

●生熟食用具勿混用，避免交叉污染。

●充分加熱食物，因為沙門氏菌本身不耐熱，所以只要充分加熱（煮沸5分鐘或60度加熱20分鐘）即可殺菌。

●注意手部清潔，餐前記得洗手消毒。

●留意餐飲環境衛生，廚房應避免貓狗、蟑螂、蒼蠅等病媒入侵，也需確切做好食材清洗。

沙門氏菌可於4-48度間生存，但並不耐熱，煮沸5分鐘或者60度加熱20分鐘即可殺菌，於酸性環境下（pH<4.5）可抑制其生長；圖為情境照。（圖取自freepik）

食物中毒的判斷標準

李宜樺提到，食物中毒的定義是2人（含）以上（肉毒桿菌只要1人即成立），食用相同食物引發相似症狀，並且從食物檢體、患者嘔吐物、糞便中，驗出相同類型的致病原因，即可判斷是食物中毒事件。她說，若吃飯發生身體不適問題，可問同行親友是否也有類似症狀。如果有，建議迅速就醫，並保留剩餘食品，或嘔吐物和排泄物，經醫生判斷後會進行通報。

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