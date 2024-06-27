迎戰超高齡社會 健保署推全人照顧 三高族優先「生活習慣諮詢」

健保署署長石崇良表示，生活習慣是改變疾病樣貌的關鍵，健保署推動地區醫院全人全社區照顧計畫，將導入「生活習慣諮詢」服務，優先針對三高族群從改變生活習慣做起 ，預計8月正式上路。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣明年就要邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過20%，隨著工作人口減少、需要被照顧的人增加，健保財務捉襟見肘，健保署署長石崇良今（27日）表示，生活習慣是改變疾病樣貌的關鍵，健保署推動地區醫院全人全社區照顧計畫，將導入「生活習慣諮詢」服務，優先針對三高族群從改變生活習慣做起，7月12日共擬會將討論相關給付細節，預計8月正式上路。

石崇良今（27）天出席「超高齡社會終極解論壇」，致詞時提到，台灣明（2025）年將進入超高齡社會，且此趨勢不會停，2039年高齡人口將占30%，2055年高齡人口將來到766萬人，而勞動人口從2015年的1737萬人高峰降至2022年的1636萬人，隨著需要照顧的人數增加、提供照顧的人力減少，對國家生產力與發展及健保，都是非常大的負荷。

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石崇良說，國人用藥前五名，依序是糖尿病、降血脂、降血壓、便秘、及安眠藥，可見三高與生活型態是國人健康最大的挑戰，而三高控制與生活型態息息相關，今年8月健保署將推出「全人全社區照顧計畫」，其中包含健保每年給付1次「生活習慣諮詢」。

石崇良表示，「生活習慣諮詢」將納入個案的飲食、身體活動、睡眠品質、壓力管理等諮商，預計由地區醫院執行，7月12日的共擬會將討論給付等相關細項，屆時會在再對外說明，希望把過去以疾病治療為主的健保體系，結合預防保健跟健康促進，變成一個全人照護的平台，朝向推動全民健康的全人照顧。

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