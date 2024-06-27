健康網》孩子學習老分心？ 中醫：改善「這些」專注力飆升

中醫師指出，有過動傾向的孩子常伴隨著鼻過敏、皮膚搔癢、睡眠品質不佳等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子出現上課容易恍神，注意力不集中，拖寫作業，或是有過動傾向，常令許多家長煩惱憂心；對此，彰化馬光中醫診所醫師林良鴻表示，有過動傾向的孩子常伴隨著鼻過敏、皮膚搔癢、睡眠品質不佳等症狀，通過中醫調理腸胃、過敏症狀及睡眠品質，搭配神經及情緒上的穩定，為身體提供優質的環境，孩子自然提升專注度，有更好的學習力。

林良鴻指出，過動症全名為注意力不集中過動症，主要症狀的表現為注意力不集中、過度活躍及行為衝動而不計後果，常見於6-18歲的學齡兒童及青少年。據2023年10月衛生福利部資料指出，我國過動症盛行率為9.02%，造成過動症的原因至今尚無定論，主要多指向大腦前額葉及紋狀體間的神經傳導通道及腦內分泌間的協調出了狀況，另外也包含了遺傳因素、環境因素之間交互影響。

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過敏影響睡眠品質及專注力

林良鴻說，在中醫門診中發現，有過動傾向的孩子常伴隨著鼻過敏、皮膚搔癢、睡眠品質不佳等症狀。鼻腔區由於鄰近腦部、前額部，若是因為過敏而持續產生發炎反應，便會不斷刺激著腦部呈現亢奮的狀態，進而影響睡眠品質及專注力，也因此不少孩童只要將流鼻水、皮膚搔癢等過敏症狀穩定後，便能為身體提供優質的環境，使得夜間睡眠品質更好、日間的學習力自然更佳。

中醫師表示，鼻腔區鄰近腦部、前額部，若是因為過敏而持續產生發炎反應，便會不斷刺激著腦部呈現亢奮的狀態，進而影響睡眠品質及專注力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

腸胃功能失衡影響腦部發育

此外，林良鴻指出，近年興起的「腸腦軸線」研究，也顯示腸胃道功能對於腦部發育的關聯性。由於飲食西化的關係，若是小朋友吃過多高熱量、甜食、烤炸辣等刺激性食物，將使腸道菌叢混亂，引發如消化不良、便秘、口臭等腸胃症狀。

林良鴻進一步解釋，當腸胃功能失衡、無法吸收並轉化為有效能量時，使得大腦無法正常發展，而過多積累的能量也將轉化為平時衝動的行為、過敏、皮膚癢、失眠等症狀。因此，透過飲食習慣的調整，加之益生菌的補充，並搭配中藥調整腸胃道環境，不只有助於學齡孩童及青少年的生長發育，更能有效提升學習專注力。

中藥抑制發炎降低亢奮 改善睡眠

林良鴻提到，對於過動症除了西醫的藥物控制及行為治療之外，透過中醫多面向的治療能達到事半功倍的效果。中藥方面，生地黃滋陰涼血，淡竹葉清心除煩，兩者搭配使用能抑制發炎、有效降低腦部亢奮的狀態，改善睡眠品質進而穩定情緒及行為表現，而冬蟲夏草有穩定神經的效果，且能夠調節免疫功能，降低周身過敏反應，在治療過動症的同時亦能對本身的過敏體質達到緩解的作用。

中醫師指出，中藥能抑制發炎、有效降低腦部亢奮的狀態，改善睡眠品質進而穩定情緒及行為表現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

頭皮針灸 穩定腦部神經及情緒

至於針灸應用於過動症上也有不錯的療效，林良鴻指出，其中又以頭皮針最為顯著，常用穴位如百會、神庭、四神聰，可直接緩解頭皮部張力，促進腦內神經傳導物質的分泌，加強腦部循環，且自頭皮處下針可減少讓孩子直視的機會，從而降低對於針扎的恐懼感，加上刺激感輕，經嘗試後孩子的接受度高，能有效穩定腦部神經及情緒，提升學習力。此外，配合推拿手法，放鬆腰腿部緊繃的肌群，亦能有效釋放頭頸部壓力，達到鎮靜安神的效果。

彰化馬光中醫診所醫師林良鴻。（馬光中醫診所提供）

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