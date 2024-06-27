3D斷層導引乳房切片 醫：定位更精準、快速

放射科醫師張尊厚表示，3D斷層導引乳房切片可提供定位更精準、快速且成功率高的選擇。 （北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕目前普及的數位乳房攝影篩檢工具，可用來偵測乳房的鈣化點，發現無症狀的零期乳癌，以降低乳癌死亡率達40%以上；但東方女性多數為緻密型乳房，乳腺重疊下造成無法早期偵測乳癌腫塊的缺點，且壓迫乳房的疼痛感令人卻步，3D斷層導引乳房切片則提供定位更精準、快速且成功率高的選擇。

台北榮總新竹分院放射科醫師張尊厚表示，傳統數位乳房攝影（2D乳房攝影）在以軟組織腫塊來表現的乳癌，若位處於緻密乳腺中，兩者沒有很好的對比，此類乳癌有可能無法被偵測出來，而導致偽陰性。這種情況會因病人乳房的緻密度越高，偽陰性的機會愈大。這是2D乳房攝影很大的缺點。

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而「3D乳房斷層攝影」以多角度拍攝乳房組織，1mm重組產出30-60張細切影像，可將重疊的乳腺組織看得更清楚，大幅減少傳統乳房攝影的檢查死角及擠壓疼痛感。此外，國內外臨床實證醫學研究，3D乳房斷層攝影運用在乳癌篩檢有3大優點：

1、更精準：乳癌檢出率約增加30%、早期乳癌檢出率增加50%、淋巴結陰性率增加25%。

2、更舒適：乳房攝影不適感約降低20%。

3、少麻煩：不必要的篩檢後召回率約降低20% ，以及切片率降低11%。

3D數位乳房攝影數。（北榮新竹分院提供）

同時，張尊厚分析3D乳房攝影的優缺點：

一、3D乳房攝影的優點（與2D乳房攝影比較）：

（一）增加乳癌偵測的敏感度。

（二）降低偽陽性率。

（三）優於偵測棘狀外觀的侵犯性乳癌，結構扭曲病灶（部分為乳癌表現）。

二、3D乳房攝影的缺點

（一）乳房厚度太薄，幫助有限。

（二）乳腺仍過於緻密，有偽陰性的機會。

（三）非健保給付項目（自費），醫師判讀時間較長。

三、3D斷層導引乳房切片的優點

（一）定位更精準、快速。成功率更高，時間更短（比較2D定位）。

（二）2D導引切片，很少用於軟組織腫塊切片，因不易精準定位，不易確定是否有切到病灶。3D指引可以更精確看到腫塊的位置，對2D不易看到的結構扭曲也可以清楚地偵測出來，定位、切片。軟組織腫塊切片的比率增加。輔以真空抽吸切片，更可以完善整體「斷層導引乳房切片術」，傷口較手術切小。

（三）設計的改進，更優於對壓迫後乳房厚度小於2公分的乳房切片。以往此情形，通常只能行手術切片。

四、3D斷層導引切片的缺點

（一）非健保給付項目（需自費）。

（二）輔以真空抽吸切片設備，需耗時自行按壓止血時間較長（60~90分鐘）。

放射科醫師張尊厚表示，3D斷層導引乳房切片可提供定位更精準、快速且成功率高的選擇。 （北榮新竹分院提供）

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