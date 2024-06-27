N罩杯巨乳導致椎間盤突出 女子縮胸擺脫宿疾

經頸部核磁共振檢查，發現患者頸椎壓迫很嚴重，安排頸椎融合手術來改善神經壓迫狀況。（豐原醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕不少女性盼能擁有一對豐滿的雙峰，但台中市一名四十七歲吳姓婦女，因長期腰痠背痛不適，近三個月開始下肢無力、麻痛，甚至使用四腳拐杖協助才能走動，在先生陪同至豐原醫院就醫，發現頸部退化椎間盤突出導致壓迫神經使肢體麻痛無力，吳婦認為自己胸部左邊L、右邊N罩杯，而導致頸部退化椎間盤突出，吳婦接受縮胸手術至D罩杯，感到胸前壓力減輕，而頸椎融合手術也改善下肢麻痛，生活步上正軌。

吳婦指出，從青春期開始，胸部就很豐滿，但過大的雙峰，除了胸前沉重，更造成自己生活上許多不便，自己與先生皆有共識，要解決長期乳房過於豐滿的問題。

請繼續往下閱讀...

吳婦住院期間會診乳房外科醫師趙玟珊討論進行乳房縮減手術，手術共切除兩側4.5公斤的乳房組織。趙玟珊表示，胸部過於豐滿主要跟遺傳與飲食有相關，除了會對健康造成影響外，女性易隨著懷孕和年齡增長，使得乳房下垂的情形更為嚴重，對肌肉造成負擔，因下垂的乳房與皮膚摩擦，也容易造成皮膚潰爛及溼疹問題，而胸部豐滿女性就像背了兩顆鉛球在胸前，這重擔違反了人體工學，容易造成駝背加劇、胸椎更加後凸，更可能造成「駝背」。

神經外科醫師張正一表示，身體為了平衡駝背，易導致頭部自動往前移，讓肩頸痠痛產生，外觀上易變成「永久低頭族」，如此易傷頸椎。

趙玟珊提醒民眾造成下肢無力會有許多原因，必要時盡早求醫做檢查，甚至與醫師討論自身狀況，或許會有意外的發現，才能徹底改善原因，達到治療效果。

豐原醫院乳房外科趙玟珊醫師，經乳房超音波影像向患者說明縮減手術。（豐原醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法