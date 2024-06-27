病毒變異釀夏季流行 李秉穎：新冠感冒化過渡期

李秉穎認為，未來新冠肺炎會走向感冒化，但無法預期是什麼時候，目前仍處在過渡期。（新聞放鞭炮直播截取）

〔記者林志怡／台北報導〕近期新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情再度增溫，疾管署監測指出，已進入新一波流行期。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，夏季疫情與病毒突變有關，冠狀病毒都有這樣的特質，只是人體還未完全適應新冠肺炎這支病毒，因此未來還是可能有小波流行陸續出現，但可能走向「感冒化」。

疾管署近期指出，國內新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，評估7月中旬後可能進入高原期。李秉穎說，許多民眾都已經感染過、打過疫苗，疫情不可能像疫情剛解封時大爆發，但從疾管署最近公布的流行曲線來看，目前的疫情確實像年初時一樣慢慢上升。

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前一波疫情發生在年初天氣較寒冷的時候，李秉穎指出，現在熱天氣也有流行趨勢，主要跟新冠肺炎病毒不斷突變有關，但這其實是冠狀病毒普遍存在的現象，現存的冠狀病毒也都在不斷地突變，只是造成的症狀與感冒相似、多是上呼吸道症狀，因此大家不以為意。

李秉穎進一步說明，冠狀病毒突變會造成表面的蛋白表現改變，人體免疫系統無法第一時間辨識出來，因此一而再、再而三的發生感染，但因為T細胞辨識的是病毒的氨基酸序列，故對於重症、死亡仍有預防能力，再過一段時間後、新冠肺炎完全感冒化，可能有一天不需要再固定打疫苗。

但李秉穎強調，現在人體還未完全適應冠狀病毒、處於過渡期，因此還是有接種新冠肺炎疫苗的必要，目前也還無法知道新冠肺炎何時會真正感冒化，只是現存的4種人類冠狀病毒人類都已經不怕了，新冠肺炎本質上也是冠狀病毒，未來應該不會差太多。

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