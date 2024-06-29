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健康網》跑馬拉松不掉肌肉必看！ 醫：跑前補碳約6碗飯
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕對有在「練肌肉」的馬拉松愛好者來說，會擔心長距離跑步同時讓肌肉跟著「跑」掉，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健說明，若運動時缺乏碳水，身體會將肌肉轉化成葡萄糖燃燒，導致肌肉減少，所以建議在跑前「補碳」約1500-2000卡的碳水化合物，相當於6碗飯的量。
蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，馬拉松是一項極具挑戰性的耐力運動，需要充足的能量才能完成比賽，為了避免肌肉減少，需要在高碳水日進行訓練，讓身體有足夠能量應付高強度運動，同時得在賽前吃足夠的澱粉，賽中也要補充碳水化合物與蛋白質，維持肌肉力量和耐力。
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蕭捷健提到，根據國際運動營養期刊ISSN建議，在馬拉松訓練時，要攝取足夠的碳水化合物和蛋白質，且因肝醣逐漸耗損，隨著運動時間越久，所需要補充的碳水化合物也會增加。第1小時需補充碳水30克，第2小時需補充60克碳水，第3小時後，每小時需補充90克的碳水。
蕭捷健說，國際運動營養學會研究顯示，馬拉松跑者若缺乏足夠的碳水化合物，會導致排名下降，另外，對頂尖選手來說，補充蛋白質對排名沒有幫助。
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