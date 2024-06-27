健康網》不是做完白內障手術就OK 醫：注意「這」5點

醫師表示，白內障不是手術後就萬事OK，仍存在視力不完美、高眼壓、人工水晶體位移等問題，恢復時間也因人而異；應定期追蹤檢查，遵從醫囑保護眼睛；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白內障手術後，就不用擔心眼睛再有其他問題了？彰化羅眼科診所總院長羅英源指出，白內障手術是有效處理白內障的治療方式，能夠顯著改善患者的視力問題，但並不是手術後就萬事OK，仍存在視力不完美、高眼壓、人工水晶體位移等問題，恢復時間也因人而異；應定期追蹤檢查，遵從醫囑保護眼睛。

羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」與發文說明，白內障手術後的常見問題及風險。

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術後持續追蹤

羅英源提到，有些情況在手術後視力有所改善，但可能出現視力不完美的情況，這可能是原本眼睛有其他問題，例如乾眼症，青光眼，視網膜病變等等疾病，白內障手術後仍需要持續追蹤治療。

視力恢復時間因人而異

羅英源指出，儘管大多數患者在手術後迅速恢復視力，但有些人可能需要更長的時間才能達到最佳狀態，這取決於個人的眼睛健康狀況和手術後的修復情況。

眼壓升高

羅英源說明，在一些情況下，白內障手術後可能會出現眼壓升高情形，這需要及時的治療和管理，以避免對視力造成影響。

人工水晶體位移

羅英源表示，有時手術後的人工水晶體可能出現移位或其他問題，可能需要進一步的手術來修復。這種情況雖然不常見，但仍然需要追蹤和及時處理。

避免摩擦感染

羅英源提醒在手術後的初期，眼睛可能會有感染的風險。因此，患者要遵循醫生的建議，定期接受檢查，並避免摩擦或感染眼睛的行為。

羅英源補充，雖然白內障手術越來越進步，後遺症或是併發症的狀況也越來越少，但還是要小心手術後的風險，務必定期回診，遵照醫囑保護眼睛，才能避免手術後的其他問題。

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