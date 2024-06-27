健康網》感冒可以看中醫！ 中醫推2茶飲緩解不適

中醫師指出，對於口乾、疲倦、腸胃功能差、反覆感冒或是擔心西藥副作用的患者，可以選擇中醫治療；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近新冠、流感雙病毒狂燒，若出現類流感症狀又不想去醫院人擠人，看中醫也是另一項選擇。百合馬光中醫診所院長蔡瑛真表示，比起西醫，中醫更注重整體症狀與體質評估，除了可服用中藥治療外，建議飲食盡量清淡為主、補充足夠水分，避免油膩炸辣不容易消化的食物，茶飲則可選擇金銀菊花茶、紫蘇薑茶來緩解不適。

蔡瑛真解釋，西醫面對感冒除了流感病毒有抗病毒藥、新冠有抗病毒藥之外，大部分都是以「症狀治療」為主，像是發燒痠痛給消炎止痛藥。然而常用的非類固醇類抗發炎製劑（NSAID）容易引起腸胃的副作用（如腸胃不適、胃潰瘍），用於緩解流鼻水症狀的抗組織胺會引起嗜睡、口乾、頭昏等副作用，症狀治療藥物可以快速減輕症狀，但也無法縮短病程，仍然需要仰賴個人的免疫力。

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中醫重整體症狀與體質評估

蔡瑛真表示，中醫面對感冒會以體質和感冒的症狀以及脈象、舌象作多方面全面的治療；在門診問診，會問感冒的症狀，像是否有喉嚨痛、喉嚨癢、咳嗽是否有痰、痰的顏色量多不多會不會很黏稠、會不會口乾喉嚨乾、有沒有發燒、出汗與否、鼻涕的顏色多不多會不會黏稠；以及全身的症狀，像是否頭痛以及頭痛的位置、是否全身痠痛、腸胃的狀況、睡眠有沒有影響，以上這些狀況都會影響用藥方向。

經過整體的體質評估，蔡瑛真說明，對於一些口乾、疲倦、腸胃功能差、反覆感冒以中醫來講氣虛、脾胃虛、陰虛的患者，或是擔心西藥副作用明顯的狀況，可以考慮以中藥治療減少藥物副作用，增強效果。

日常生活生活方面，蔡瑛真提醒，勤洗手、出門戴口罩、施打疫苗以減少被傳染的風險；適度運動、規律作息、充足的睡眠、足夠的保暖以增強抵抗力；飲食部分盡量清淡飲食為主、補充足夠水分，避免油膩炸辣不容易消化的食物。

感冒補充適度的水分很重要，可以飲用以下兩種中藥茶飲緩解感冒症狀。（馬光中醫診所提供）

2茶飲緩解感冒不適

●金銀菊花茶：適合喉嚨痛明顯，鼻涕黃黏、口乾明顯、舌苔黃舌，所需材料包括金銀花兩錢、菊花兩錢、連翹兩錢、桔梗兩錢、薄荷兩錢、甘草一錢。

●做法：材料洗淨，將金銀花、菊花、連翹、桔梗、甘草加入1000c.c.水，大火煮滾後轉小火煮15分鐘，再將薄荷加入，再煮5分鐘。

●紫蘇薑茶：適合喉嚨痛較不明顯、鼻水質稀、口不乾、不太出汗，所需材料包括紫蘇葉三錢、荊芥兩錢、生薑5片。

●做法：材料洗淨，將所有藥材加入800c.c.水，大火煮滾轉小火煮15分鐘。

百合馬光中醫診所院長蔡瑛真。（馬光中醫診所提供）

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