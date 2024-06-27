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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》伴侶一起施打更有保障！ 醫曝打HPV疫苗3大好處

2024/06/27 21:29

醫師指出，接種HPV疫苗可預防菜花並減少復發、降低罹患口腔癌、鼻咽癌等癌症風險，也可以有效保護自己及伴侶；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不是只有女性可以施打HPV疫苗，伴侶一起接種更有保障！台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文分享施打HPV疫苗的3大好處，其中包含可預防菜花並減少復發、降低罹患口腔癌、鼻咽癌等癌症風險，也可以有效保護自己及伴侶。 

預防菜花減少復發

戴定恩指出，公廁、泳池這類開放空間，容易成為菜花的製造及傳染地，性行為早已不是唯一的感染途徑。且菜花病毒種類多，除了透過即早施打HPV疫苗預防，倘若不慎感染，也可在治療完成後施打，降低復發率。

降低罹癌風險

戴定恩表示，HPV的病毒高達200多種，不僅是引發子宮頸癌的因子，同樣也可能造成其他癌症。一旦感染降低免疫力，其他類型的病毒更是難以抵擋。而HPV疫苗不僅能預防子宮頸癌，同時也可以避免口腔癌、鼻咽癌、喉癌、頭頸癌。

保護自己及伴侶

戴定恩提醒，性傳染病的預防工作，絕非僅靠一方能完成，無論男性女性朋友，與伴侶一起前往醫院諮詢施打，便能得到雙倍的保障，保護自己也保護伴侶。

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