健康網》新冠疫情再起 營養師教你「靠吃」緩解4大症狀

營養師指出，喉嚨痛、沙啞丶咳嗽症狀，可以補充維生素C，促進傷口癒合、有利於縮短病程；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情捲土重來，近期確診個案不斷攀升，高敏敏在臉書粉專「高敏敏營養師」發文分享，4種不適症狀與保健指南，包括：有氣無力多補充維生素B、喉嚨不適補充維生素C、腹瀉多補水及電解質、全身痠痛及發炎，可選擇天然優質蛋白質或魚油。

●症狀1有氣無力：確診導致疲勞、沒體力，可以補充維生素B群，幫助增強體力、加強身體各機能代謝力；食物可以選擇非精緻全穀類為主，像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等，至於保健品可以補充維他命B群補充錠，來讓自己獲得足夠營養，雖然B群隨時都可以補充，但如果是消化道敏感的人，建議飯後補充。

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●症狀2喉嚨不適：喉嚨痛、沙啞丶咳嗽症狀，可以補充維生素C，促進傷口癒合、有利於縮短病程，像是芭樂、紅甜椒、奇異果、小番茄等，都是維生素C含量豐富的食物，保健品則可以補充維生素C片或是發泡錠，建議與藥物相隔2小時再服用。

●症狀3腹瀉：如果有噁心、嘔吐、拉肚子症狀，除每日喝水量要達到2000ml以上，也可以多補充電解質，避免身體缺水讓症狀加劇、電解質失衡，如果有必要也可以購買藥局的專用電解質補充液，而市售的電解質飲料通常糖分含量較高。

●症狀4全身痠痛發炎：出現全身痠痛、發炎，可補充蛋白質、魚油，幫助修復組織、降發炎，可以選擇天然優質蛋白質，幫助修復組織、降發炎，像是雞肉、蛋、豆製品、鮭魚等，而鮭魚中也含有豐富的Omega-3，幫助減緩發炎症狀，若想補充更完整的魚油，也可以購買綜合魚油、純EPA魚油，想多攝取蛋白質，則可以購買高蛋白飲品。

高敏敏表示，如果不小心確診陽性也不用慌張喔 採取正確應對方式並搭配多休息，才能加速痊癒、減少後遺症幫助更快恢復健康生活，平時也請大家確實的將口罩戴好、少出門、勤消毒，時刻提高警覺。

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