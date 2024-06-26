全球首例！ 清醒接受腎臟移植 美國局部麻醉手術創新紀錄

尼古拉斯在腎臟植入體內前，看到了他的新腎臟。（圖取自Northwestern Medicine）

〔編譯陳成良／綜合報導〕5月24日，28歲的尼古拉斯（John Nicholas）在美國芝加哥西北醫學中心（Northwestern Medicine）創下醫學新紀錄，成為全球首位在局部麻醉下接受腎臟移植手術的患者。他全程清醒，且在術後24小時內出院，顛覆了傳統腎臟移植需住院多日的常規，展示了局部麻醉在重大手術中的巨大潛力。

據《生活科學》（LiveScience）網站6月25日報導，尼古拉斯自16歲起就受腎病困擾，最終需要進行移植手術。他的朋友懷斯（Pat Wise）捐贈了一顆腎臟，並在手術過程中由醫生納迪格（Satish Nadig）展示給他看，這一時刻令尼古拉斯深感震撼。整個手術不到2小時，他沒有感到任何疼痛。

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手術使用的是局部麻醉和輕度鎮靜。麻醉劑注射在脊椎周圍的液體中，讓尼古拉斯保持清醒但放鬆。這種方法避免了全身麻醉可能帶來的記憶力、專注力和反應速度的短暫影響，也大幅縮短了住院時間，減少了感染風險。

尼古拉斯（圖中與其手術團隊合影）是芝加哥西北醫學中心，首位在未使用全身麻醉的情況下進行移植手術並於次日出院的患者。（圖取自Northwestern Medicine）

納迪格醫生表示，局部麻醉在關節置換和剖腹產等手術中已有應用，但在腎臟移植中尚屬罕見。這一創新不僅挑戰了傳統，也為高風險患者提供了新選擇，特別是那些心肺疾病或認知功能障礙的患者。此外，害怕全身麻醉的患者也能受益於這種替代方案。

手術後幾週，尼古拉斯已恢復日常活動，享受更少限制的飲食，甚至能吃他最愛的披薩。他表示，術後一週內每天都能走1萬步，身體狀況明顯改善。納迪格醫生強調，尼古拉斯的成功案例有望推動移植手術領域的進步，造福更多患者。

據報導，西北醫學中心的這項創舉展示了醫學技術的不斷進步，以及局部麻醉在重大手術中的潛力。隨著更多研究和實踐，這種方法有望成為標準，改善患者的手術體驗和術後恢復。

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