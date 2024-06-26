XBB之前疫苗保護力歸零 台大醫：跟沒打過差不多

黃立民指出，若這一波疫情較大，可能會讓下一波疫情延後到11月才發生。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近期新冠肺炎疫情再起，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，面對JN.1、KP.1、KP.2等新變異株，「疫苗打舊的已經沒用了，打新的才有用」，沒打過XBB疫苗的人基本上可以當自己沒有保護力，如果這波疫情比較嚴重，原本預計9月發生的疫情，可能等新變異株出現才會發生、預估延後到11月。

疾管署副署長曾淑慧日前指出，國內新冠肺炎疫情上升，且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，變異株仍以JN.1為主流，但KP.2的占比持續上升，疾管署已針對後續疫苗採購展開行政程序，預計採購550萬劑，且今年10月會和流感疫苗一起、分兩階段提供民眾接種。

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黃立民指出，美國最新研究顯示，若僅接種XBB疫苗以前的其他疫苗，面對新變異株的保護力與從未接種疫苗者差不多，所以沒有打過XBB以後疫苗的人，應該當自己沒有保護力，特別提高警覺，而最理想的情況來說，現在該用的是JN.1疫苗。

不過，黃立民表示，JN.1疫苗國外仍在開發階段，但預期10月開放民眾接種新冠肺炎疫苗與流感疫苗時，應該就有機會接種，且新冠肺炎的新變異株大約每6個月會出來1個，如果這一波的流行規模很大，可能會導致原本預估在9月發生的疫情延後到11月才出現。

黃立民也推測，疾管署採購的品牌不太可能是BNT，Novavax則是蛋白質次單元疫苗，開發速度較慢，不見得能跟上這波疫情，最終「一定是莫德納，沒有第2家了」，不適合使用mRNA疫苗的族群，還是可以先打XBB疫苗，目前數據顯示此類疫苗對於新變異株仍有預防重症效果。

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