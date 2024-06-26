健康網》喝「這款奶茶」恐喝油 1杯無糖珍奶熱量＝2碗飯

醫師提醒，喝1杯無糖添加珍珠的奶精粉奶茶熱量等於吃2碗飯，建議1週不要喝超過2次，不要空腹喝，也不要晚上喝手搖飲。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，讓人忍不住想喝杯清涼手搖飲消暑解渴，但醫師提醒，別以為喝「無糖」就不會變胖，如果是「奶精粉」奶茶等於是在喝油，如果還另外添加珍珠等配料，一杯無糖珍奶的熱量等於吃了2碗白飯。

奶精粉=氫化植物油 2杯鮮奶茶=1個雞腿便當

小宙初日診所醫師吳榛槿表示，不少人到手搖飲店會認為把奶茶調整為「無糖」就不會對健康造成負擔，但奶茶中的奶精粉其實就是「氫化植物油」，也就是說「喝奶精粉奶茶等於在喝油」。

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她指出，雖然「把奶精粉改成鮮奶會好一點」不過因為鮮奶裡頭含有乳糖、蛋白脂、脂肪等成分，一天2杯鮮奶茶下肚，其實熱量也等同於嗑了1個雞腿便當！因此即使改成鮮奶，也不能過量。

天天1杯珍奶 體重暴增5公斤 慢性病上身

吳榛瑾表示，很多人喜愛的珍珠奶茶的熱量也不低。臨床上，曾遇過一名40歲的職場媽媽，因為太愛喝珍珠奶茶，連續4個月天天1杯，結果不僅體重暴增5公斤，荷爾蒙也全被打亂，生理期2個月才來1次，高血壓、高血脂更是全數超標，被警告為心臟病高風險族群。

喝手搖飲3不原則 無糖仍是首選

真的好想喝手搖飲怎麼辦？吳榛槿分享「3不」撇步！包含1週「不」喝超過2次、「不」要空腹喝、「不」要晚上喝。

她解釋，讓手搖飲在吃飽後飲用，才能減少後續糖份的吸收，再者，由於晚上食物產熱率低，長期在晚上飲用，會讓多餘能量累積成脂肪，會越喝越胖。

如何喝飲料卻不造成身體負擔？無糖茶飲還是首選！若想加料增加口感，吳榛槿建議，可以選擇無糖的愛玉或仙草，或是自己泡無糖茶再添加奇亞籽，好喝也不發胖！

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