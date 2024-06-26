以讀攻毒！貓頭鷹協會前進新北學校說故事 助孩子識毒到拒毒

三重國小學生對《嗑藥》印象深刻。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為了守護青春期學童遠離毒品誘惑，新北市衛生局與貓頭鷹親子教育協會合作，利用每週一節課、持續一學期，進入學校為小學六年級的學生朗讀《嗑藥》一書，並捐贈400本作為學生的畢業禮物。導讀志工分享書中逃家、吸毒、援交等辛辣話題，讓學童由故事閱讀別人的生命歷程，感受毒品的樣態與危險，不單只是接受教條規範，往後面對同儕壓力，也知道如何因應。

衛生局副局長林美娜表示，青少年有很強的好奇心，也容易接觸誘惑，比如含有大麻、麻醉藥成分的糖果包、咖啡包、電子菸等，一不小心恐會成為毒品成癮的人。青少年們的家長常聽到「你們不了解我」，不知道如何有效溝通，因此今年特別邀請曾寶儀、口羊太太等名人在臉書社群朗讀，讓家長聽見青少年的心聲，給予適切的協助。

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貓頭鷹志工協會分享心得。（記者陳奕劭攝）

口羊太太表示，《嗑藥》真實反映現在家庭的狀況與青少年成長期的變化，也讓她反思，身為父母有沒有時常向孩子表達對他們的愛，有沒有同理孩子當下的感受與需求，而非一直說道理。

三重國小學生江品慧分享，這本書分享親身經驗，不像平時的宣導，讓她了解為何故事主角走向吸毒這條路；三重國小學生許力仁說，聽別人唸書是很好的體驗，不用自己去看，老師還會挑重點，自己看書有很多文字，較難理解故事。

貓頭鷹親子教育協會秘書長李苑芳表示，「閱讀，照亮孩子的未來！」，協會培育導讀志工發送「故事便當」，為偏鄉、弱勢或有需要的孩子朗讀適齡的好書，今年導讀志工由衛生局協助培訓，提升毒品防制知能。

志工老師向小學生說故事。（記者陳奕劭攝）

衛生局副局長林美娜與眾人合影。（記者陳奕劭攝）

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