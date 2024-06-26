國內1週腹瀉就診逾12萬人次 預防諾羅病毒不容輕忽

南投縣衛生局呼籲民眾勤洗手，預防 諾羅病毒。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕國內進入病毒性腸胃炎流行期，依據衛生福利部疾病管制署統計資料，從6月17日至6月23日，全國腹瀉門急診單週就診12萬7770人次，較前一週11萬8750人次上升約7.1%，南投縣就診人次1958人次，也較前一週1842人次上升約5.9%，南投縣衛生局表示，病毒性腸胃炎不乏諾羅病毒引起，由於諾羅病毒傳染力強，任何年齡層皆可能受到感染，目前並無特效藥可治療，勤洗手及重視飲食衛生是根本預防之道。

南投縣政府衛生局表示，諾羅病毒只需極少的病毒量便可傳播，除經飛沫傳染，也會透過糞口途徑傳染，常爆發流行於人口密集機構內，如學校、醫院、安養機構、收容機構，提醒民眾務必留意手部衛生與飲食安全，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製食物時應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存，避免食用未充分加熱的蛋、肉類，生熟食應分開處理，食物應澈底煮熟再食用，尤其是貝類等水產品。

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衛生局指出，民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等疑似感染諾羅病毒症狀，建議充分休息並補充水分、電解質及營養，至嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，尤其是餐飲業廚工務必在家休息，避免傳染給他人。

為了降低病原傳播的風險，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

諾羅病毒傳染力強，門把及電梯觸控面板等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭。（南投縣衛生提供）

諾羅病毒傳染力強，民眾應養成勤洗手及重視飲食衛生習慣。（南投縣衛生局提供）

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