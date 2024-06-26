健康網》口渴才喝水當心腎結石 5招讓你適時補水

醫師建議，透過隨身攜帶水、附餐飲料、添加風味、多吃水果、設定喝水提醒，來養成適時喝水好習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你有定時喝水的習慣嗎？保持水分對身體來說，除了清涼解渴外，還可以避免產生腎結石！三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻表示，可以透過隨身攜帶水、附餐飲料、添加風味、多吃水果、設定喝水提醒，來養成適時喝水好習慣。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文說明，當身體缺水，尿液中的礦物質和雜質，會濃縮結晶而形成的固體物質，增加結石形成的風險；而這些結石可能在尿管中移動，導致劇烈的腹部或腰部疼痛，甚至引起血尿，使人相當不舒服。不過能透過以下方法，既能多補充點水分，也對泌尿道健康有益。

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喝水妙招

●隨身攜帶水：手邊都隨時攜帶一瓶水，順手補充水分。

●附餐飲料：每餐至少搭配一杯不含咖啡因的飲料，例如清涼的果汁或冷開水，有助於保持身體水分平衡。

●添加風味：將新鮮的檸檬、柳橙或者薄荷葉加入水中，開水立刻充滿清新的口感，好喝順口。

●多吃水果：多食用富含水分的水果，例如西瓜、哈密瓜、李子，既可以滿足口渴，又能為身體提供營養。

高銘鴻提醒，應該優先考量天然水果，而非加工食物，避免攝取到額外的添加物。且糖尿病患，應斟酌水果的種類與份量，才不會影響血糖控制。

●設定提醒：如果真的很容易忘記，直接在智慧手機上設定提醒，定時提醒自己喝水，確保不會忘記補充水分。

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