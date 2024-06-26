健康網》運動過量小心焦慮失眠！ 5撇步助改善

中醫師提醒，避免長時間、高強度的運動，尤其是睡前4小時就別再運動了；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕規律運動身體好！不只助眠、還能分泌多巴胺、增強肌力等。不過中醫師郭懿潔提醒，過強、過量的運動習慣，反會導致慢性疲勞及失眠，甚至進一步引發焦慮、憂鬱等心理問題。對此她給出5建議：釐清運動目的、制定合理運動計畫、注意身體信號、尋求專業教練指導、並平衡生活方式，不要只運動，也要同時關注飲食、心理健康其他因素。

每週高強度運動逾5小時 失眠風險大增

風澤中醫診所副院長郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文表示，有項研究指出，每週進行超過300分鐘高強度運動的人，失眠風險會顯著增加。過度運動導致的疲勞，也可能引發一系列的心理問題，如焦慮和憂鬱，並且使體內的壓力荷爾蒙（如皮質醇）上升，刺激交感神經，太過亢奮，使人難以放鬆入睡。

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那如何避免運動導致的失眠呢？郭懿潔給出下列建議：

●釐清運動的目的：選擇與自己目的相搭配的運動。有些人運動是為了瘦身減重、雕塑體態；有的想要放鬆緊繃肌肉緩解疼痛；抑或是容易疲勞，想鍛鍊心肺功能增強體力，不一樣的目的所挑選的運動項目也會不同。

●制定合理的運動計畫：請勿超前部署，每個人「過度運動」的定義是不一樣的。依照當下的體力可負荷的狀態，來選擇適當強度的運動，剛開始可以從短時間、低強度開始，後續再慢慢加強。但必須避免長時間、高強度的運動，尤其是睡前4小時就別再運動了。

●注意身體的信號：打開感官、感受身體的訊息。如感覺疲勞，或運動後的不適長時間難以恢復，就應該適當減少運動量或是休息。

●平衡生活方式：除了運動，也要同時關注飲食、心理健康、壓力狀態、以及充足的睡眠、規律的作息。這些因素共同影響著健康及睡眠的質量。

●適時尋求專業指導：不確定如何制定自己的運動計畫，可以尋求專業教練或是醫師的建議，根據您的健康狀況及目標，制定個人化的運動方案，並依照您當下身體狀況、需求做滾動式調整。

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