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健康網》女性也有雄性禿！1圖看懂男女差異

2024/06/26 21:22

醫師指出，女性發生雄性禿問題，通常不像男性會有前額髮線後退的現象，而是由頭頂中央髮線開始變得稀疏；情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我的髮量變少好多，而且頭頂變得好稀疏我會不會禿頭？」安澐診所皮膚科醫師高珮菡指出，頭髮跟一個人的自信息息相關，看到落髮量大增，絕對會萬分煎熬。並指出，女性發生雄性禿問題，通常不像男性會有前額髮線後退的現象，而是由頭頂中央髮線開始變得稀疏。治療上可採口服、外用藥物，或進一步採雷射、植髮手術等。

高珮菡於臉書粉專「皮膚科日常菡養　高珮菡醫師」發文指出，落髮原因要細講其實非常複雜，尤其是女性，更年期或是產後都易發生掉髮，其他還包含營養不均、頭皮問題、季節氣候、疾病藥物、壓力、減肥等原因。對於常見的雄性禿，其實是由荷爾蒙分泌異常所致，其遺傳可來自父或母一方。

對此，高珮菡整理雄性禿常見問題，以QA形式幫大眾解惑：

Q1：為什麼會有雄性禿？

「先天遺傳」佔絕大原因，雄性禿的主要成因是遺傳，患有雄性禿的人體內5α還原酶，會代謝出雄性激素代謝物──二氫睪固酮（DHT），造成頭皮的毛囊萎縮、消失，導致落髮。

Q2：女性也會有雄性禿嗎？

沒錯，但女性雄性禿的原因較複雜，可能因疾病、藥物、減重、生產或是更年期造成。

Q3：男女雄性禿有差異嗎？

男性最年輕可能從青春期開始，30到40歲是掉髮高峰期，最常見的落髮形式是「M型」以及「地中海型」；女性則通常不會出現M型禿、髮際線也不會後退至頂部，而是在頭頂處分髮線變得稀疏、單薄。

Q4：治療方式有哪些？

口服藥物：常用的口服藥物是柔沛，屬於5 ALPHA還原酵素抑制劑（5-AR），可透過抑制二氫睪固酮，減緩毛囊萎縮。

生髮液：醫學上唯一認可的生髮液是米諾地爾（Minoxidil），也就是落建主要成分，目前落建不只可以外用，其實也有口服劑型。

醫師整理男女雄性禿差異。（圖擷取高珮菡臉書「皮膚科日常菡養　高珮菡醫師」

高珮菡補充，‍當初Minoxidil本來是降血壓用藥，被發現降低劑量（0.625-5mg）時有助於毛髮增加。外用落建是目前FDA對女性雄性禿唯一核准的生髮藥物。

除了口服外用，還有潔比爾育髮、PLT凍晶、皮下注射健髮，以及最終極的植髮手術。若有落髮困擾的朋友，建議可以至皮膚科進行問診，請醫師給予專業治療建議，對症下藥更有效。

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