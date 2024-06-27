健康網》不只蜂蜜！ 夏季顧呼吸道吃這4食物 檸檬也入內

醫師指出，檸檬富含維生素，番茄還含有番茄紅素、維生素A等。兩者均有助於預防呼吸道感染；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天常常開冷氣，當心不知不覺吹出病來！輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書粉專「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享有益呼吸道健康的4種食物，除了常見的蜂蜜、還包括富含維生素C的檸檬、能強效抗菌及抗發炎的嫩薑、以及具豐富番茄紅素等抗氧化物質的番茄。

●蜂蜜：蜂蜜被譽為大自然的黃金食品之一，因為蜂蜜含有豐富的抗氧化劑，例如酚類化合物，能夠減輕呼吸道感染和發炎。此外，蜂蜜還有助於舒緩喉嚨不適和咳嗽，是夏天保護呼吸道的理想之選。

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●檸檬：說到蜂蜜，那當然就要配檸檬。檸檬是一種富含維生素C的水果，這種維生素對於提高免疫力和對抗呼吸道感染非常重要。檸檬也含有類黃酮等抗氧化物質，有助於維持呼吸道的健康狀態。在夏天，多喝檸檬水或者加入檸檬片的飲料，可以幫助我們保持呼吸道清潔。

●嫩薑：嫩薑是一種常見的中藥材，具有強效的抗菌和抗發炎作用。薑含有許多活性成分，如薑辣素和黃酮類化合物，能夠舒緩呼吸道發炎和感染。在夏季，喝薑茶或者加入薑片的食物，可以增強呼吸道的抵抗力，防止感染。

●番茄：番茄是一種富含維生素C和維生素A的食物，這兩種維生素對於保護呼吸道黏膜和增強免疫功能非常有益。此外，番茄還含有番茄紅素等抗氧化物質，有助於預防呼吸道感染和疾病。

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