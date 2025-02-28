健康網》6招對抗身體慢性發炎！ 管理壓力、減重上榜

營養師表示，靠單一食物改善發炎的效果有限，但吃足夠的全穀類、蔬菜水果、健康的油脂，能夠有效的抗發炎，進而減少慢性疾病發生；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕身體出現發炎反應有助對抗感染，促進身體修復，例如運動之後身體發炎會刺激修復，讓肌肉變強壯。不過營養師科提斯表示，長期慢性發炎對健康有害，導致血尿、心血管疾病，甚至腦部疾病都與長期慢性發炎有關。對此他提供6種方法減少過度發炎，包含健康飲食、維持健康體重、規律運動、管理壓力、不抽菸、避免感染或癌症等會引起發炎的狀況。

身體長期慢性發炎有害健康，營養師科提斯於臉書粉專「營養師科提斯-這裡有一些營養的研究，要一起讀嗎？」發文彙整6種抗發炎方式，提供民眾參考：

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6招抗發炎 均衡飲食很重要

●健康飲食：靠單一食物改善發炎的效果有限，但吃足夠的全穀類、蔬菜水果、健康的油脂，能夠有效的抗發炎，進而減少慢性疾病的發生。多選擇健康食物的另一個優點，就是減少選擇促進發炎的不健康食物，例如精製糖、紅肉等。

●維持健康體重：因為脂肪不只是儲存能量的地方，也是種內分泌器官，過多的脂肪，特別是內臟脂肪，會分泌多種促進發炎的細胞激素，使身體低程度慢性發炎，因而影響代謝、導致慢性病的發生。

●規律運動：運動使得體重下降、體脂肪減少，就可以改善過多脂肪造成的慢性發炎。但即使體重沒下降，規律運動也可以透過調節免疫系統的方式，降低發炎，另有研究指出，提升心肺功能程度與降低身體發炎程度有關。

營養師提到，運動能使得體重下降、體脂肪減少，就可以改善過多脂肪造成的慢性發炎。但即使體重沒下降，規律運動也可以透過調節免疫系統的方式，降低發炎；情境照。（圖取自shutterstock）

●壓力管理：重複觸發的壓力荷爾蒙也會導致慢性發炎。運動、深呼吸及正念練習都可以舒緩壓力，科提斯本人喜歡喝點花草茶。做好壓力管理，也可以改善睡眠品質，減少因為睡眠不足或品質不佳造成慢性發炎。

●不要抽菸：抽菸會吸入有毒物質，進而使呼吸道發炎，破壞肺部，並增加肺癌及其他健康問題的發生率。

●避免其他可能引起發炎的情況：

感染：可能引發慢性發炎，例如感染Covid-19康復後的長新冠，身體持續的發炎狀況，讓患者有疲勞、腦霧及關節疼痛等問題。

癌症：癌細胞也會分泌促進發炎的細胞激素，定期進行癌症篩檢，避免隨著癌症進展讓發炎情況更嚴重。

過敏：氣喘、濕疹等過敏狀況，若是長期反覆發生，也會使身體處於慢性發炎狀況。

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