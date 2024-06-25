健康網》保健品「最佳4組合」公開！ 魚油+葉黃素護眼效果更佳

營養師彭逸珊表示，魚油+葉黃素，2個都屬於脂溶性營養素，葉黃素幫助預防黃斑部病變，魚油則可緩解乾眼狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人的保健意識興起，為了補足每日營養所需、養生都會吃保健品，但食用時機也是一門學問。對此，營養師彭逸珊整理4組一起吃效果更好的保健組合，其中魚油+葉黃素，2個都屬於脂溶性營養素，葉黃素幫助預防黃斑部病變，魚油則可緩解乾眼狀況。除了保健品，也能同理運用在日常食物上。

彭逸珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」發文分享4組一起吃效果更佳的保健組合，包含「魚油＋葉黃素」，兩個都屬於脂溶性營養素，葉黃素能幫助預防黃斑部病變，魚油則可緩解乾眼 狀況；「膠原蛋白＋維生素C」，維生素C可促進膠原蛋白生成，也具有抗氧化能力。

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另外，「鐵＋維生素Ｃ」，維生素C可以促進鐵的吸收；「鈣＋鎂」，兩者都有幫助肌肉正常收縮放鬆與神經正常功能，推薦在睡前補充，可以幫助放鬆紓壓。此外，除了保健品，也能同理運用在日常食物上，像是吃牛排（含鐵質）時，附餐飲料可選柳橙汁/奇異果汁（含維生素C）。

保健品正確食用時機

至於保健食品建議食用時機。彭逸珊表示，「可空腹吃的」如滴雞精、蜆精、鱸魚精、靈芝、人蔘、馬卡、膠原蛋白、蜂膠、益生菌、酵素、鐵；「隨餐、餐後」如甲殼素、葉黃素、蝦紅素、綜合維生素、魚油、維生素B群、碳酸鈣、薑黃、茄紅素、消化酵素；「睡前吃」如鈣（除碳酸鈣）、鎂、葉酸、膠原蛋白、維生素B群。

彭逸珊提醒，想吃保健品補身體，建議民眾，應先瞭解自己需要，缺什麼補什麼，不是吃得越多、劑量越高越好。另外，也建議不要取代日常營養；不要搭配茶、咖啡食用，因為茶與咖啡中含有特殊成分可能影響保健品吸收；不要取代藥物功能，有任何不適務必先就醫檢查；不要隨意聽信他人推薦；更不要吃抗生素藥物時不使用益生菌、吃阿斯匹靈不吃魚油、吃抗凝血藥不吃Q-10等；建議依照產品標示的使用方式補充，切忌自己調升劑量或頻率。

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