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健康網》嘴饞是缺乏營養素警訊！ 想喝汽水、咖啡竟是缺鈣
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕突然嘴饞好想吃鹹酥雞？當心是身體的健康警訊！家庭醫學科醫師許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」發文指出，如果突然想吃甜食、肉、炸物、或突然想喝汽水、咖啡，往往暗示身體缺乏特定營養素。當中，想喝汽水、咖啡者，是因體內缺鈣導致需要咖啡因提神，但過量咖啡因會將骨骼中的鈣過濾出來，造成惡性循環。建議補充起司、牛奶、小魚乾會更好。
突然想吃甜食：缺乏鉻、能量，可能因身體能量不足而渴望糖分或缺鉻，會降低胰島素敏感性，減弱糖的耐受性，易產生糖癮。
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●建議補充：蘋果、花椰菜、黑豆等。
突然想吃肉食：缺乏鐵、胺基酸，可能因體內缺胺基酸或鐵質不足，使身體感到疲倦，常發生在女性生理期。
●建議補充：紅肉、菠菜、豬／鴨血等。
突然想吃炸物：缺乏水、電解質，可能因身體輕微脫水、電解質失衡。如果發現口味愈吃愈鹹，也要檢視近期生活是否壓力過大。
●建議補充：柳橙、木耳、橄欖等。
突然想喝汽水、咖啡：缺乏鈣，是因體內缺鈣會使你是需要咖啡因提神，過量咖啡因會將骨骼中的鈣過濾出來，造成惡性循環。
●建議補充：起司、牛奶、小魚乾等。
許書華提醒，嘴饞常常與情緒或壓力有關，有必要也別忘記尋求醫療協助。
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