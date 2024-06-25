妙齡女心臟二尖瓣逆流 達文西微創「開心」保命

患者孫小姐（中）到場向童綜合醫院鄭伯智副院長（右）與心臟外科郭家誠醫師（左）表達感謝。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市29歲孫姓女子去年6月突然不明原因咳痰帶血，到鄰近醫院急診室檢查發現肺水腫，進行相關檢查後確認是心臟嚴重的二尖瓣逆流導致，需要儘快進行二尖瓣膜置換。經童綜合副院長鄭伯智進行達文西微創二尖瓣膜置換手術，術後恢復良好，住院7天即出院返家休養。

孫小姐今（25）日指出，當時聽到需要進行心臟手術非常擔心，因為年輕也擔心術後美觀程度，內心非常掙扎害怕。感謝童綜合醫療團隊的協助，手術後非常健康，術前到健身房運動後心跳都會高達每分鐘170下，現在運動後心跳只有每分鐘130下，感覺較以前不喘並不容易疲憊，而且術後傷口小，真的很感謝醫療團隊。

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鄭伯智表示，傳統胸骨鋸開的心臟手術，執行至今已70年，雖然歷史悠久但絕對經得起考驗，是目前認為最直接且有效的手術方式。然而正前胸留下的長條痕跡是眾多心臟病患者難以承受的夢靨。還有傷口疼痛、復原緩慢，也讓年紀稍長、行動不佳，或本身臟器功能退化的心臟病患者裹足不前，不願面對並積極進行治療。所以，追求創傷小，恢復快的心臟手術不僅是患者的期待，也是外科醫師心中的終極目標，所以目前達文西微創開心手術才成為患者與醫師最好的選擇。

童綜合總院長童敏哲表示，童醫院達文西手術執行量持續邁向5000例。未來也將持須建置最新型的設備，讓患者獲得最優質的醫療服務。

童綜合醫院達文西手術執行量持續邁向5000例。（記者張軒哲攝）

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