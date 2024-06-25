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健康網》小心雨季中暑 日醫：潮濕環境汗水難蒸發

2024/06/25 19:19

日本雨季時也相當潮溼，同時雨季中暑的患者也會增加。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信熟悉日本的讀者多知道，日本在6月到8月比較常下雨。大家多認為下過雨比較涼爽，但有醫師觀察，「雨季中暑」的發生率相當高，原因是濕度高的地方，汗水較難排出，增加中暑風險。

日媒《每日新聞》報導，從潮濕的戶外或是密閉室內等高濕度環境中，出現中暑現象的人相當多。崎玉慈惠醫院副院長藤永剛表示，近期從潮濕天氣或封閉場館等高濕度環境中，送來的中暑患者相當多；可能是因為在冷氣房內，忽略喝水之重要性。

據東京消防局統計，2023年夏季，氣溫在攝氏25到35度，濕度50到80%時，較容易發生雨季中暑送醫案件。特別是下雨的時候，濕度高達80%，即使氣溫較低，中暑風險也很高。

藤永剛說明雨季中暑發生的3項主因：隱性脫水、汗水不容易蒸發、身體難以適應炎熱。其中隱性脫水部分，藤永剛解釋，「就像下雨天衣服不容易乾一樣，汗水不易排出，體溫不易下降。」雨季很難感覺口渴，若未適時喝水會無意識地脫水。同時就像雨季很難晾乾衣服一樣，汗水難以蒸發，體溫下降也很慢。

關於預防方法，藤永剛表示：應喝足水分，透過運動或洗澡等方式讓自己出汗，飲食上注意蛋白質攝取；同時隨時注意環境的溫度與濕度也是其中一環。

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