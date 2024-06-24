健康網》聲帶過度使用 小心美聲變「鴨嗓」 醫揭4狀況快就醫

聲音沙啞、音量變小、喉嚨痛及歌聲改變等，都應及早就醫診治，找出病因，對症治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕40歲的王老師（化名）因職業緣故，近10年來，幾乎每天都需要說話超過5小時以上，最近發現聲音越來越沙啞，甚至失聲；經過內視鏡檢查發現雙側聲帶萎縮，發生提早老化的現象。

振興醫院耳鼻喉部主治醫師張智惠指出，不只是王老師，每年到了暑假有不少老師都因同樣困擾前來求診；也有大學生在暑假結束前會因為「鴨嗓」前來就醫，經詢問後得知，原來是暑假開心「跑攤」，歡唱過度用嗓所致。

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張智惠表示，隨著年紀增長，聲帶也會跟著身體其他器官慢慢老化，但是常常被當成年紀大造成的問題，或誤認為痰變多、喉嚨發炎導致的沙啞而被忽略。

人從出生那一刻起，說話的多寡、發聲的習慣及方法、日常生活作息，以及本身的身體狀況，都會影響聲帶是否提早老化。一旦在工作上或日常生活上發現以下4種狀況，而且觀察3個月無明顯改善，就要高度懷疑自己的聲帶已經非常疲勞，甚至可能已經出現聲帶萎縮或發炎的狀況，有必要接受專科醫師進行內視鏡檢查。

4狀況勿輕忽 恐是聲帶萎縮、發炎

●聲音沙啞。

●講話愈來愈無力、音量變小。

●長時間講話後喉嚨會疼痛、容易鎖喉。

●身邊親友也發現你唱歌或聊天時的聲音和過去明顯不同。

微創嗓音手術 局部麻醉、傷口小、門診進行

張智惠說，由於現今醫學的進步，針對人體的各種老化問題均有先進的治療及保養技術，現在針對聲帶的老化治療也從過去需要全身麻醉的聲帶嗓音手術，發展成在門診中，透過特殊的咽喉局部麻醉，就可進行各種手術。這種特殊的咽喉局部麻醉手術的優點，在於可以減少全身麻醉的花費、風險與不便，並大幅減輕病患術後的不適。

手術在高解析度內視鏡影像處理系統監控下執行，針對聲帶老化、萎縮、麻痺、痙攣、瘜肉、結繭、白斑等嗓音問題施行注射手術。

因不需住院，恢復期短，病人可以很快速地回到工作崗位及日常生活，或接受後續的專業嗓音訓練。

張智惠強調，不只身體要抗老化，抗老化的觀念也適用在聲帶上。醫師會先了解個案的習慣，找出造成老化的可能因素，以及個人對聲音的要求程度，進而評估及提供最適合的治療。

微創噪音手術優點。（振興醫院提供）

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