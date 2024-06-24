女大生遭網路霸凌重鬱曾尋短 接受特色治療喜重生

安南醫院憂鬱症中心提供患者做微電流刺激（CES）治療。示意圖。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕女大學生小芬（化名）在網路上遭製作不實不雅照片與言論，受到許多酸民炎上與嚴重霸凌，罹患重度憂鬱症合併創傷後壓力症候群（PTSD），出現尋短念頭，2023年上半年1次燒炭尋短被救回、送到台南市立安南醫院就醫，在憂鬱症中心接受檢測與治療，小芬接受藥物調整與兩輪經顱磁刺激（TMS），症狀趨於穩定，定期回診追蹤，她也出國留學、追逐人生夢想。

安南醫院憂鬱症中心為患者做經顱磁刺激（TMS）治療。示意圖。（安南醫院提供）

安南醫院精神科主任張俊鴻醫師表示，小芬起初擔心就醫沒有隱私、會影響生活，一度不敢尋求專業治療，但憂鬱病情加重，不得不到診所就醫，但藥物療效不佳又有頭昏、嗜睡與增重等副作用，情況沒有好轉，她曾經站上陽台、1次燒炭獲救被送到安南醫院急診及住院治療。

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張俊鴻說，安南醫院憂鬱症中心是全國首創、以患者為尊，提供自費治療選項，不會在健保留下紀錄，符合小芬與家屬隱私需求。憂鬱症中心並採用新型科學儀器診斷，包括心率變異分析（HRV）、腦電圖（EEG）和單光子發射電腦斷層掃描（SPECT），檢測發現小芬頭部前額葉活性低下，達重度憂鬱程度。

醫師從中獲得客觀數據、制定精確治療方案，小芬住院期間調整藥物與合併經顱磁刺激密集治療1輪後，從重鬱降到輕鬱，有明顯改善，之後再做第2輪經顱磁刺激穩定症狀，並定期回診追蹤，加上微電流刺激（CES）與經顱光生物調節（tPBM）輔助治療，漸回歸正常，還能出國留學築夢。

張俊鴻指，安南醫院憂鬱症中心除有先進科學儀器輔助診斷與治療，減少藥物不良作用、提升療效；其次治療多元化，也可搭配非藥物治療，如補充高單位營養品Omega-3（深海魚油）、中醫針灸、正念瑜伽等，能對治輕度憂鬱症。

安南醫院院長林聖哲主張，如社會大眾遭遇挫折、出現身心症狀，應適時就醫，勿諱疾忌醫。張俊鴻並說，有研究統計指大學生有憂鬱傾向者約佔25.5%；大學生死因第1名是自殺，這問題絕不容輕忽。在使用網路上，使用者需提升網路使用的意識、留意家庭與學校的網路環境、政府也應思考律定實名制，避免匿名惡意攻擊、規避責任的漏洞。

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