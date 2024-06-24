健康網》菜花復發率至少4成！ 醫教5步驟重拾健康

醫師提醒，罹患菜花，日後免疫力低下仍可能再度感染，復發率高達4至5成；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人性觀念相較以往更開放，在不正當的性行為下，菜花已然成為廣為人知的性病之一。忠孝喜月泌尿科診所醫師廖奕安指出，一旦罹上菜花，日後免疫力低下仍可能再度感染，復發率更高達4至5成。建議掌握5步驟，依序為：確認病情、移除病兆、增強局部抵抗力、強化全身抵抗力、最後避免重複接觸HPV。

廖奕安在臉書專頁「泌尿科”疣土伯” 廖奕安醫師」發文解釋，所謂「復發」的定義是指菜花在接受初步治療後，於原本生長的位置或附近再次長出菜花，復發率更是高達4到5成。尤其一開始長越多顆的患者復發率就越高。

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而菜花再次復發，通常與幾項因素有關，像是自身免疫力好壞，與生活作息和糖尿病等慢性病、有無接種過HPV疫苗、特定的HPV病毒株、與感染HPV的人是否有持續接觸，接觸時間長短、在皮膚上的HPV病毒量有關。

健康5步驟 最建議以手術移除病兆

菜花復發先不要驚慌，廖奕安提醒，掌握下列5步驟，一樣能重回健康生活。

1、確認病情：建議先由專治性病的泌尿科醫師檢查評估後，才能確認是否真的復發。不建議自行塗抹藥膏或進行其他治療，以免延誤治療使情況加劇；對皮膚造成不必要的傷害。

2、移除病兆：可分為手術移除，包含雷射手術與電燒手術；藥膏塗抹，包含樂得美／優克寧（Aldara／Youcare）、酚瑞淨（Veregen）和汰疣寧（Wart del）；冷凍治療，使用液態氮低溫破壞菜花3種方式。而根據2024年英國性病治療準則，最建議以「手術移除」來處理復發病兆。

3、增強局部抵抗力：根據2024年英國性病治療準則，可以在雷射手術後使用樂得美／優（Aldara／Youcare）塗抹在患部4到8週，降低復發率；因菜花好發於傷口處，請避免自行刮毛或除毛讓皮膚受傷。

4、增強全身抵抗力：盡快施打HPV疫苗，保護自己也保護他人；可與泌尿科醫師討論使用增強病毒抵抗力的藥物，如：免疫增強藥物Isoprinosine（Imin）；積極治療慢性疾病，如糖尿病的血糖控制；維持正常作息，每日充足睡眠絕不熬夜；規律運動、避免感冒，並要減少喝酒。

5、避免重複接觸HPV：請伴侶也接種HPV疫苗，並詳細檢查是否有菜花的生長，若有異狀，需盡快尋求泌尿科醫師進行治療。

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