國人性健康報告出爐！ 最新調查：6成5愛約炮卻不戴套

愛滋權益促進會秘書長林宜慧（左）、疾管署副署長曾淑慧（中）、台灣愛滋病學會秘書長林冠吟（右）共同呼籲，希望大眾更加了解U=U、去除對HIV感染的污名與歧視。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／台北報導〕現代人對於感情的觀念逐漸開放，然而，國內最新調查發現，高達6成5性行為並未每次防護，且28-43歲比例高於18-27歲。值得注意的是，近7成雙世代仍有「HIV感染者就是愛滋病患」的錯誤觀念。愛滋權益促進會、衛生福利部疾病管制署、台灣愛滋病學會共同呼籲，若有不安全性行為建議1年應篩檢1次，也希望大眾了解U=U、去除對HIV感染的污名與歧視，讓感染者也能像一般人一樣自在享受生活、拓展情感關係。

疾管署副署長曾淑慧指出，聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）提出2030年達成「95-95-95」防治目標，即為95％的感染者知道自身愛滋感染狀態、95％感染者已服藥、95％服藥的感染者達到病毒量測不到。目前台灣已達「91-96-95」，有10％的HIV感染者未驗愛滋，而最主要原因就是「害怕驗愛滋後呈現陽性，以為患不治之症；或害怕朋友因此離開。」

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雙世代7成沒聽過U=U

7月2日台灣U=U Day即將到來，針對HIV感染者達到U=U狀態（Undetectable = Untransmittable）就不會傳染的觀念。愛滋感染者權益促進會，對Y世代（28至43歲）與Z世代（18至27歲）的雙世代性健康觀念，以線上方式進行調查，並由藝人沈玉琳擔任「U默大師」，協助推廣U=U觀念。

調查中發現，無論哪一世代對於HIV疾病相關認知依然不清；近7成（62.5%）雙世代仍有「HIV感染者就是愛滋病患者」的錯誤觀念；甚至有3成8雙世代以為觸碰過HIV感染者使用的物品就有傳染風險。愛滋權益促進會秘書長林宜慧表示，HIV感染並不等於愛滋病，由於大眾對疾病仍不甚瞭解，因此導致社會上仍存在不必要的恐慌與汙名。

愛滋權益促進會秘書長林宜慧表示，HIV感染並不等於愛滋病，由於大眾對疾病仍不甚瞭解，因此導致社會上仍存在不必要的恐慌與汙名。（記者羅國嘉攝）

持續6個月病毒小於200不具傳染力

有些感染者可能自己對U=U也有些誤解，或者不清楚所謂「測不到病毒」的標準在哪裡。台灣愛滋病學會秘書長林冠吟解釋，測不到病毒並非是體內病毒清零，感染者穩定治療後，持續6個月體內病毒量小於200個／毫升，就不具傳染力。但若進行篩檢，結果仍然是陽性的。

近3成認為單一性伴侶不會染HIV

另外，雙世代性健康觀念調查報告中也發現，有超過4成雙世代可接受無感情基礎性行為，然而「覺得反正不會懷孕、覺得伴侶沒有性病疑慮」，有超過6成5的雙世代性行為「並未每次都採取防護」，其中「每次都不防護」高達22.1％。也有近3成雙世代認為單一性伴侶關係就不會感染HIV的迷思。

曾淑慧表示，國內新增愛滋感染通報趨勢已持續6年下降，去年新增確診通報愛滋病毒感染人數為940人，首度低於千人，但有近6成的感染者為18至35歲年輕族群，主要感染原因都為不安全性行為，無論性取向、男女其實都應該要做好防護措施。

疾管署副署長曾淑慧提醒，無論性取向、男女其實都應該要做好防護措施。（記者羅國嘉攝）

林宜慧強調，性接觸是台灣最常見的愛滋病病毒感染途徑，過去常發現很多民眾是看對象選擇性防護，自以為跟對方是單一性伴侶關係、覺得對方沒有性病疑慮，就不採取任何防護措施的性行為。然而唯有安全性行為才能真正杜絕病毒傳染，而非看對象是誰決定是否進行防護措施，這樣的迷思仍需持續衛教。

林冠吟呼籲，「感染HIV愛滋病毒≠得愛滋病」，維持單一性伴侶仍有感染HIV潛在風險。推動「U=U」是HIV治療一大進展，也翻轉民眾錯誤觀念，HIV感染者只要穩定接受治療且持續抑制病毒，即便有未經隔絕的直接接觸性行為，也不會發生傳染。

台灣愛滋病學會秘書長林冠吟表示，測不到病毒並非是體內病毒清零，感染者穩定治療後，持續6個月體內病毒量小於200個／毫升，就不具傳染力。（記者羅國嘉攝）

「U默大師」藝人沈玉琳（右起）、疾管署副署長曾淑慧、雙世代代表小瑜老師、茫day不錄鴨肉sky共同推廣正確愛滋篩檢及治療觀念。（記者羅國嘉攝）

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