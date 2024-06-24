偏鄉診所難推「就醫無障礙」邱泰源：朝大家想要方向努力

衛福部長邱泰源表示，推動就醫無障礙，會綜合想法朝大家想要的方向努力。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕身障團體多年來疾呼診所落實無障礙設施，衛福部長邱泰源今（24日）出席「就醫無礙標竿競賽」頒獎典禮時表示，必須考量可行性，有些偏鄉診所要改很困難，可能就不做了，變成沒有診所提供服務，呼籲要體諒，台灣有好的醫病關係，才有好的醫療品質，但仍會綜合想法朝大家想要的方向努力。

針對就醫無障礙，邱泰源指出，政府或醫界長期關心這項議題，想盡辦法提供身障者最好的照顧，像是推動居家醫療，不論人在偏遠、高樓，醫療人員再辛苦也會抵達。

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至於醫療院所的硬體改善，邱泰源說明，牽涉本身建築物結構，大部分醫院可配合，但診所多數是租的，須看看整體規劃，醫師公會已積極協調，期盼除了提供身障者軟體關懷外，硬體也可進步，目前有1千多家通過該會不同標準的認證，這是一個好的開始。

針對未來就醫無障礙是否研議入法，邱泰源指出，什麼事都要有可行性，像是雲林鄉下某個鄉只有2家老醫師經營的診所，如果要改硬體，實在很困難，他們說就不做了，如此一來，這個鄉就沒有診所了，因此應該要體諒，在台灣有好的醫病關係，才有好的醫療品質，會綜合想法朝大家想要的方向努力。

過去曾被身障團體反對接任衛福部長，邱泰源說，他是一個家醫科醫師，重視團隊照顧，在他的領域，包含家庭醫學、社區醫學、安寧緩和醫療等都重視團隊合作，也包含社工，個人從醫理念就是以人為中心、以社區為基礎，強調與社福界關係密切，「社福該做的，我們一定會做，請大家放心」。

今日舉行的「就醫無礙標竿競賽」頒獎典禮，公開表彰獲獎醫療院所，揭示政府落實身心障礙者醫療平權的決心。經過評選，共有32家診所及42家醫院獲此殊榮。

另外，近期新冠、流感疫情造成部分醫療院所壅塞，邱泰源指出，從新冠疫情以來，醫療體系一直在做分流、分級醫療，相當成功，因此疫情控制不錯，也展現在國際上，還是要保持這樣的精神，讓第一線的醫師很安全，有足夠的能力來守住大醫院的壓力。

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