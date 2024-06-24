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7旬婦退化性關節炎、O型腿 機器手臂關節置換術助恢復
〔記者陳建志／台中報導〕70歲陳姓婦人雙腳膝關節疼痛多年，近1年更是明顯感覺到走路會卡卡的，有時甚至痛到無法走，就醫檢查發現除退化性關節炎，更出現Ｏ型腿的變形， 經討論後決定接受恢復比較快的微創機器手臂關節置換術，術後1個月就能和家人出遊，讓她開心又可以趴趴走。
陳姓婦人表示，雙腳膝關節疼痛已經持續7、8年，之前還能勉強忍耐，但去年底的一次健行爬山中痛到完全無法行走，趕緊到骨科就診，檢查後發現雙腳膝蓋退化性關節炎已屬於第4期，且已經出現Ｏ型腿的變形，經過討論後，決定接受恢復比較快的微創機器手臂關節置換術。
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長安醫院骨科醫師楊志鴻表示，精準定位是膝關節置換手術成功的關鍵，而這正是機器手臂的優勢所在。它能根據患者的膝關節角度及下肢軸線，精確設計出最適合的人工關節尺寸及擺放位置。與傳統手術相比，機器手臂不僅能縮小手術傷口，還能保留健康的骨本和韌帶組織，使患者術後恢復更快。
楊志鴻表示，該名患者在機器手臂協助下，僅花了3小時就完成雙膝人工關節置換，術後第2天就能下床行走，第3天，已經完全不需要拐杖輔助，能在走廊來回走動；40天後，更是能在山林間步行自如，讓她相當開心，直呼手術後「讓我的人生變回彩色的」。
楊志鴻指出，機器手臂的量身定制功能能使人工關節完美契合患者的腳型，讓術後的活動更加自然。他呼籲民眾，如果有關節疼痛的情況，應該盡早就醫，找出最適合自己的治療方式，早日擺脫膝關節退化的困擾，重拾生活品質。
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