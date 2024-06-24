熱到快昏倒！踏出冷氣房曝曬烈日「熱漲冷縮」恐熱傷害

連日高溫炎熱，醫師呼籲民眾最好待在陰涼處，在戶外也應做好遮陽防護並隨時補充水分。 （民眾提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕熱到快昏倒！彰化基督教醫院連日來收治2名熱中暑與15名熱衰竭的民眾，彰基急診部長林晏任指出，熱衰竭患者多半是曝曬高溫下出現，但若沒有及時處理就會演變成熱中暑，尤其最近高溫炎熱，民眾最好待在陰涼處，在戶外也應做好遮陽防護並隨時補充水分。

林晏任指出，最近高溫炎熱，大家習慣吹冷氣，但人在冷氣房裡血管是收縮的，踏出冷氣房時，接收瞬間的高溫，身上的微血管就會打開，身體的血液會拉到軀幹與四肢，頭腦的血液就變少，就有可能在踏出冷氣房的短時間內感覺到頭暈目眩；民眾踏出冷氣房前應先補充水分，到戶外時也最好撐傘或戴帽子來防曬。

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連日高溫炎熱，醫師呼籲民眾在戶外應做好遮陽防護並隨時補充水分。 （民眾提供）

他說，曝曬高溫下則會出現熱衰竭與熱中暑；熱衰竭是指人本身還醒著、有意識，只是覺得整個人全身無力、很累，熱衰竭出現時就要有警覺，大家都以為熱衰竭一定是在戶外發生，其實不然，有許多案例是在工廠裡發生，可能工廠通風與空調不完善，工人流很多汗，工作到一半時突然癱軟。

熱中暑則是指整個人都昏過去，意識改變，例如耕田或戶外養殖業，直接曝曬在陽光下，一開始會出現熱衰竭徵狀，但若輕忽則會演變成熱中暑，整個人很可能昏過去；若在田裡熱中暑又沒有人發現就非常危險。

林晏任說，每年6、7月腦中風與心肌梗塞案例也會增加，熱天會大量流失水分，導致身體血液濃稠度非常高，經過比較狹窄的血管時就容易發生阻塞；這兩天彰基收治的腦中風與心肌梗塞案例增加了12%，天氣愈熱案例會更多。

連日高溫炎熱，醫師呼籲民眾在戶外應做好遮陽防護並隨時補充水分。 （民眾提供）

連日高溫炎熱，彰基急診部長林晏任呼籲民眾慎防熱衰竭與熱中暑。 （民眾提供）

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