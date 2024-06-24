健康網》炎夏小心結膜炎、乾眼 中醫教「這樣做」緩解不適

中醫師表示，長時間在冷氣房中、盯著3C產品，都可能會造成乾眼症，因此建議應定時做眼球運動、保持眨眼、多喝水和補充護眼食物、不任意使用眼藥水；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季天氣炎熱，不少人會去游泳消暑，或是待在冷氣房，長時間盯著3C產品，不僅容易患急性結膜炎，也會導致乾眼症。育群中醫診所院長林名育提醒，想預防急性結膜炎，應勤洗手、別揉眼、避免共用毛巾等、戴蛙鏡、盡量避開人潮擁擠時段；而預防乾眼症則建議，應定時做眼球運動、保持眨眼、多喝水和補充護眼食物、不任意使用眼藥水。

炎夏游泳當心感染急性結膜炎

林名育於臉書粉專「育群中醫 林名育醫師」與部落格發文指出，夏天高溫許多人會去游泳消暑，但如果游泳池消毒不完全、人潮太多，很容易不小心就接觸感染到急性結膜炎。而急性結膜炎又稱為「紅眼」，常見症狀為起床時眼睛睜不開、視力障礙、流淚、疼痛、畏光、以及分泌物增加。當有以上症狀時，請趕快給醫師治療，拖延反而會讓病情加劇。

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林名育表示，想預防急性結膜炎，建議勤加洗手；不要用手揉眼，改用乾淨棉花棒、衛生紙、個人專用手帕擦拭；選擇消毒完善的泳池，盡量避開人潮擁擠時段；使用自己的毛巾、盥洗用具，避免共用；游泳時不要配戴隱形眼鏡，可以改用有度數的蛙鏡。

長時間待冷氣房、緊盯3C恐釀乾眼症

除了急性結膜炎外，林名育強調，天氣一熱就更想待在冷氣房裡，而長時間在冷氣房中、盯著電腦或3C產品，都可能會造成乾眼症。而乾眼症常見症狀為眼睛乾澀、燒灼、癢、異物感、結膜充血、眼睛感覺有異物、看東西模糊。常有患者發生乾眼症，會用眼藥水來緩解，雖然眼藥水短暫感覺有效，卻反而會讓病情越拖越嚴重。乾眼症要根治，還是需找醫生，並根據患者體質來治療，才是對身體最好的選擇。

林名育提醒，想預防乾眼症，應避免長時間用眼，每隔一段時間就做轉動眼球的小運動，看看戶外或綠色植物；盡量避免長時間待在冷氣房，並且保持常眨眼、多喝水的習慣；補充對眼睛有好處的食物；除了醫師處方用藥，不任意使用眼藥水，眼藥水的防腐劑對眼睛是一大傷害，類固醇藥水長期點用更是會有青光眼、白內障等副作用。

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