自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》炎夏小心結膜炎、乾眼 中醫教「這樣做」緩解不適

2024/06/24 13:29

中醫師表示，長時間在冷氣房中、盯著3C產品，都可能會造成乾眼症，因此建議應定時做眼球運動、保持眨眼、多喝水和補充護眼食物、不任意使用眼藥水；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季天氣炎熱，不少人會去游泳消暑，或是待在冷氣房，長時間盯著3C產品，不僅容易患急性結膜炎，也會導致乾眼症。育群中醫診所院長林名育提醒，想預防急性結膜炎，應勤洗手、別揉眼、避免共用毛巾等、戴蛙鏡、盡量避開人潮擁擠時段；而預防乾眼症則建議，應定時做眼球運動、保持眨眼、多喝水和補充護眼食物、不任意使用眼藥水。

炎夏游泳當心感染急性結膜炎

林名育於臉書粉專「育群中醫 林名育醫師」與部落格發文指出，夏天高溫許多人會去游泳消暑，但如果游泳池消毒不完全、人潮太多，很容易不小心就接觸感染到急性結膜炎。而急性結膜炎又稱為「紅眼」，常見症狀為起床時眼睛睜不開、視力障礙、流淚、疼痛、畏光、以及分泌物增加。當有以上症狀時，請趕快給醫師治療，拖延反而會讓病情加劇。

林名育表示，想預防急性結膜炎，建議勤加洗手；不要用手揉眼，改用乾淨棉花棒、衛生紙、個人專用手帕擦拭；選擇消毒完善的泳池，盡量避開人潮擁擠時段；使用自己的毛巾、盥洗用具，避免共用；游泳時不要配戴隱形眼鏡，可以改用有度數的蛙鏡。

長時間待冷氣房、緊盯3C恐釀乾眼症

除了急性結膜炎外，林名育強調，天氣一熱就更想待在冷氣房裡，而長時間在冷氣房中、盯著電腦或3C產品，都可能會造成乾眼症。而乾眼症常見症狀為眼睛乾澀、燒灼、癢、異物感、結膜充血、眼睛感覺有異物、看東西模糊。常有患者發生乾眼症，會用眼藥水來緩解，雖然眼藥水短暫感覺有效，卻反而會讓病情越拖越嚴重。乾眼症要根治，還是需找醫生，並根據患者體質來治療，才是對身體最好的選擇。

林名育提醒，想預防乾眼症，應避免長時間用眼，每隔一段時間就做轉動眼球的小運動，看看戶外或綠色植物；盡量避免長時間待在冷氣房，並且保持常眨眼、多喝水的習慣；補充對眼睛有好處的食物；除了醫師處方用藥，不任意使用眼藥水，眼藥水的防腐劑對眼睛是一大傷害，類固醇藥水長期點用更是會有青光眼、白內障等副作用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中