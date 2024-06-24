同卵雙胞胎「輸血症候群」死亡率6成 光田醫院助順利產下雙胞胎

光田綜合醫院婦產部醫師陳穎中表示，同卵雙胞胎因輸血症候群死亡率高達60%以上。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕36歲莊姓婦人去年初懷雙胞胎，原本十分開心，不料，卻被多位醫師告知因懷的是同卵雙胞胎，共用胎盤且在同一個羊膜腔內，有可能出現不良影響，勸她放棄懷孕，莊婦不願放棄，懷孕4個月左右，求助光田綜合醫院婦產部醫師陳穎中，接手產檢及生產，經過醫療團隊的努力，母子3人均安，雙胞胎「一個都沒少」。

陳穎中表示，懷雙胞胎聽起來雖是好事，但同卵雙胞胎共用胎盤（單絨毛膜單羊膜雙胞胎），會有較高機率出現「雙胞胎輸血症候群」，即雙胞胎因共用胎盤或胎盤靠得太近，致胎盤連接胎兒的血管相互流通，其中一個胎兒可能會成為供血方，會不斷輸出血液給另一位受血兒，導致供血方的胎兒發育不良或羊水太少而死亡，而受血方的胎兒則容易因羊水過多、血液量大而心臟衰竭，對2個胎兒來說都非常危險，根據統計，雙胞胎因輸血症候群死亡率高達60%以上。

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由於危險性高，加上莊婦懷孕初期出血次數頻繁，致多名醫師皆建議她放棄懷孕，讓莊婦感到十分挫折，後因懷孕出血被送至光田醫院急診，獲知陳穎中醫師願意與她一起努力保住2位寶寶後，心中的大石才放下一半。

莊婦表示，陳穎中醫師是她的神隊友，不僅在懷孕期間，對她的疑惑有問必答，懷孕初期的各種不適症狀，陳穎中醫師也都能幫她緩解。此外由於這次的懷孕風險高，醫師也像朋友一樣不停鼓勵她，安撫她不安的情緒，希望能盡最大的努力，讓肚中的寶寶們「平安降落」。

陳穎中表示，為了預防「輸血症候群」產生，莊婦產檢由每個月1次，變成2周1次，比其他孕婦多1倍的產檢次數，密切地監控胎兒狀態，一旦有狀況，就需立即動手術；莊婦為了寶寶，配合度也超高，幸好產檢數值一直在正常值內，在去年10月底終於產下1對健康的男嬰，哥哥1900公克，弟弟2100公克，母子3人均安，讓莊婦忍不住喜極而泣。

陳穎中指出，雖然現在醫療技術不斷進步，但在生產過程中，產婦更需要一個能彼此支持，甚至「並肩作戰」的醫療團隊，光田婦產部的同仁一起與莊小姐努力了35+1周，迎來母子3人均安，醫護團隊也都相當感動，認為是母愛守護著雙寶到來；莊婦還特別帶著7個月大的雙胞胎回到醫院感謝陳穎中醫師，為這次雙寶降生任務寫下圓滿的結局

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