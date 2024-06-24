人類牙齒再生藥物首次臨床試驗 有望2030年問世

未來可能不再需要植牙？牙齒再生藥物人體試驗即將展開；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學網站《IFLScience》23日報導，日本京都大學研究團隊將開啟一項劃時代的臨床試驗，預定9月間首次在人體上測試一種可能讓人類重新長出牙齒的藥物。這項研究不僅標誌著再生醫學的一個重要里程碑，也為未來治療牙齒缺失開闢了新的可能性。

據報導，這種創新藥物的核心是一種針對USAG-1基因的抗體。USAG-1基因透過與生長因子BMP結合來抑制牙齒生長。研究負責人高橋克（Katsu Takahashi）教授解釋：「透過阻斷USAG-1的作用，我們希望能啟動人體潛在的牙齒再生能力。」

請繼續往下閱讀...

在動物實驗階段，這種藥物展現了令人鼓舞的結果。單劑量就能使雪貂重新長出一顆牙齒，且在齧齒類動物身上未發現明顯不良反應。然而，專家提醒，從動物實驗到人體應用，仍有很長的路要走。

此次第一階段臨床試驗將在京都醫院進行，為期11個月，招募30名至少缺失一顆牙齒的健康成年男性。參與者將透過靜脈注射接受藥物。試驗的主要目的是評估藥物的安全性和初步療效。

如果初期試驗成功，研究人員計劃將目標轉向更具挑戰性的群體——患有先天性牙齒缺失的兒童。特別是針對2至7歲、至少先天缺失4顆牙齒的患者。這一步驟不僅涉及療效問題，還需要考慮兒童生長發育的複雜性。

牙科專家指出，這項研究的潛在影響遠超出醫學範疇。如果成功，它可能徹底改變牙科治療的模式，影響牙科植入物和假牙等相關產業。同時，它也可能為其他器官的再生研究提供寶貴經驗。

然而，這項研究也面臨諸多挑戰。首先是安全性問題，研究人員需要確保藥物不會對人體其他部位產生不良影響。其次是療效的持久性和穩定性，需要長期追蹤觀察。此外，藥物的生產成本和可及性也是未來需要考慮的重要因素。

高橋教授表示：「雖然目前還沒有永久性的治療方法，但我們感覺到人們對牙齒生長的期望很高。我們希望能為那些因牙齒缺失而受苦的人帶來希望。」如果後續試驗順利，研究團隊預計這種藥物可能在2030年前廣泛應用。它不僅可用於先天性牙齒缺失患者，也可能幫助因外傷或蛀牙而失去牙齒的人。

報導提到，這項研究為人類探索身體再生能力開闢了新的視野，也為未來的醫學發展提供了無限可能。這項突破性研究的進展，可能為許多人重塑笑容，改變生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法