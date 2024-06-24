8旬婦肺麟癌4期 雙免疫治療2年病況改善

4年前被診斷罹患右中葉肺鱗癌合併骨轉移第4期的楊婆婆（中），陸續接受治療，加上雙免疫治療2年後，不用再吃癌藥，她特別獻花感謝胸腔暨重症科主任莊子儀（右2）和放腫科主任郭于誠（左2）。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕80歲的楊婆婆由女兒陪同，出席中國醫藥大學新竹附設醫院癌症分享會，她4年前因為喘和咳血，被診斷為為右中葉肺鱗癌合併骨轉移第4期，經過化療與免疫治療，加上雙免疫藥物，病況改善，目前穩定治療中，不用再吃任何腫瘤的藥物，她特別送花感謝胸腔暨重症科主任莊子儀和放射腫瘤科主任郭于誠兩位醫師。

莊子儀表示，4年前楊婆婆被診斷罹患右中葉肺鱗癌合併骨轉移第4期，陸續接受放射治療、化療和免疫治療，後來改用雙免疫治療，整個療程歷經2年結束。結束前安排正子斷層掃描，發現原本3.8公分的腫瘤已經沒有惡性腫瘤的活性，代表在經過治療後，自身的免疫力已經提升到可以控制並殺死腫瘤，於是決定停止所有癌症治療，後續只要透過電腦斷層持續追蹤即可。從每3個月追蹤一次到未來6個月追蹤一次，目前沒有任何復發的跡象，現在連1顆抗癌藥都不用吃了。

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郭于誠指出，初到門診時，楊婆婆不只喘又咳血，每天肺積水抽取高達600c.c.，躺在病床戴著氧氣筒，「連我自己都沒把握可以救活婆婆」。楊婆婆一度表示不想連累家人，想要順其自然就好，郭于誠說「真正的順其自然是用盡全力後的不強求，而非兩手一攤無作為」，「不要輕易放棄治療，我們一起努力。」

1年後，楊婆婆病情獲得控制，從原本只能躺在床上的病人，變成盛裝出席癌症分享會的主角，她的故事影響許多徬徨無助、本來已經決定要放棄的人。

郭于誠與楊婆婆約定，等她不用吃藥的那一天還要再辦1場分享會，這個約定給了婆婆無比的動力，一定要達成目標，因為她知道許多人需要她，她終於辦到了！不少參加分享會的人聽到楊婆婆這麼令人振奮的治療過程，都燃起希望，也相信自己可以像楊婆婆一樣，重新成為自己生命的主人。

莊子儀強調，免疫治療的健保給付過去以免疫標記PD-L1大於50%以上的晚期肺癌病人為主，今年新的給付範圍，擴大到晚期肺麟癌免疫標記PD-L1落在1-49%之間，可以申請健保免疫治療和化學治療。至於雙免疫治療，目前並無健保給付，屬於自費選項。

莊子儀提醒，肺癌成因包含抽菸（含二手菸）、空氣污染、家族史、職業環境致癌物如石綿、鎘、砷等因素。肺癌越來越年輕化，且多無症狀，當因咳嗽、喘等症狀發現時，多為第3、4期。家中若有肺癌患者，罹癌機會更是高達4倍，建議定期安排低劑量電腦斷層篩檢，揪出早期肺癌。

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