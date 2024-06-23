健康網》成年痘痘長不停 醫揭喝牛奶可能也有關係

沈孟暵醫師表示，生活習慣不好，愛吃高油、高糖、脫脂牛奶、受壓力或愛抽菸讓身體發炎，都可能造成痘痘長不停；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過了青春期還是狂冒痘痘？萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵表示，長痘痘除了與年齡、肌膚出油量多寡和飲食習慣、生活壓力有很大的關係，如果生活習慣不好，愛吃高油、高糖、牛奶（尤其是脫脂牛奶）、受壓力或愛抽菸讓身體發炎，都可能致痘。

沈孟暵在臉書粉專「沈孟暵 皮膚醫師」發文表示，研究證明，壓力和飲食對於臉部出油有重要的影響，吃太多高糖食物會增加體內類胰島素生長因子-1（IGF-1），這種化學物質會促使皮脂腺分泌更多的油，造成油光滿面的現象；另，也有研究發現，喝牛奶（尤其是脫脂牛奶）在某些族群也會導致出油增加，讓痘痘問題變嚴重。

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他指出，當我們感到壓力時，身體會釋放壓力荷爾蒙（皮質醇、substance P），這些荷爾蒙會讓皮脂腺分泌更多的油脂，造成臉部出油。因此，縱使脫離青春期，還是會因為不好的生活習慣造成痘痘一直長。

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