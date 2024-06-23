健康網》年長糖友須關注骨質疏鬆症 醫師提建議

對年長的糖尿病友來說，骨質疏鬆症是值得關注之課題。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年長者如果身兼「糖友」，也就是有糖尿病，則需關注「骨質疏鬆症」。楊幼琳在粉專「楊幼琳醫師」以一個案例來說明：76歲林阿姨糖尿病診斷已經28年、最近一次糖化血色素（A1C） 6.3。有自體免疫甲狀腺炎、骨質疏鬆固定每半年打針。處方基礎胰島素、血糖藥雙胍類和DPP4抑制劑、他汀類降膽固醇藥。動脈硬化檢查ABI右腳1.23、左腳1.19均在正常範圍。診所安排骨密度檢查（BMD） 腰椎第一節到第四節T值-2.7。

根據糖尿病學會2024年5月更新出版，骨質疏鬆症風險因子有：停經婦女、65歲以上、瘦的、抽菸喝酒、有家族史、風濕性關節炎、長期使用類固醇。與糖尿病有相關的：糖尿病病史10年以上；血糖控制不佳，A1C超過8%；使用糖尿病藥物包含胰島素、SU、TZD；糖尿病合併症腎病變、視網膜病變、周邊及自主神經病變；骨質密度檢查T值≦-2.0。

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楊幼琳補充一項骨鬆盛行率的小科普知識：A1C每增加1%，骨折風險增加8%（RR 1.08 [95% CI 1.03-1.14]）。台灣糖尿病照護網統計，以A1C 6-7%當作基準，A1C 9-10%增加24%骨折風險；A1C超過10%增加32%骨折風險。

骨質疏鬆症診斷為低創傷性骨折、或中軸型雙能量X光吸收儀 （DXA）T值≦-2.5且按ISCD建議應測量腰椎、髖骨至少兩個部位。不過，糖尿病友的骨鬆治療建議提前到T值≦-2.0，因為糖友體重重、胰島素阻抗會增加5-10%骨質密度，骨頭結構較脆而增加骨鬆骨折的風險。無論使用何種藥物，根據NOF指引及骨質疏鬆症學會皆建議每日補充維他命D 800-1000IU及鈣質1000-1200毫克、足夠日照及負重運動。

楊幼琳說明，骨質疏鬆症治療藥物機轉，分成兩種：抑制骨質回收，作用在噬骨細胞，有雙磷酸鹽類的福善美（Alendronate, Fosamax）、瑞骨卓（Risedronate, Reosteo）、骨力強（Zoledronate, Aclasta）、骨維壯（Ibandronate, Bonviva）；選擇性雌激素受體調節劑（SERM） 的鈣穩（Raloxifene, Evista）；RANKL單株抗體的保骼麗 （Denosumab, Prolia）。

促進骨質生成，作用在成骨細胞有骨穩（Teriparatide, Forteo副甲狀腺素及類似劑）；作用在停骨素（Sclerostin）單株抗體的益穩挺 （Romosozumab, Evenity），其中益穩挺促骨質新生，也抑制骨質回收，所以BMD增加最好。

了解骨質疏鬆風險 方法多樣化

如何了解自己的骨質疏鬆症風險？楊幼琳表示，骨質疏鬆症篩檢的方法有：

●網路填寫FRAX、FRAXplus提供的表格，預估10年骨鬆骨折風險。

●跟年輕相比身高減少4公分；牆與頭枕部間距超過3公分；肋骨下緣與骨盆間距少於2指幅。

●BMD安排時間：第二型糖友診斷糖尿病5年後，根據風險因子定期追蹤；第一型糖友50歲以後髖骨DXA。

國人「三高一少」多 骨質疏鬆症常與肌少症共病

楊幼琳提到，台灣國人新的慢性病，為三高一少，高血壓、高血脂、糖尿病及骨質疏鬆症。近5年盛行率將會陡升的有衰弱；10年肌少症；20年骨質疏鬆症。然而，根據健保資料庫，髖骨骨折患者僅1/4接受過骨密度檢查；僅1/3處方過骨鬆藥物，可見骨鬆的預防和治療不夠落實！

同時楊幼琳提醒，容易跟骨質疏鬆症共病的還有肌少症。生理上肌肉質量在40歲開始流失每十年減少8%；70歲每十年減少15%。台灣肌少症的盛行率65歲以上約占20%；80歲以上約40%且共病有認知功能衰退、日常活動功能依賴、血清白蛋白指數低下者。次發性肌少症高風險族群有惡性腫瘤、糖尿病、慢性腎臟病、高血壓、阻塞性肺病 （COPD）、心臟疾病、雄性激素睪固酮低下等。

肌少症診斷部分，2018年歐洲肌少症（EWGSOP2）診斷條件有三：肌力（握力）、體能表現及肌肉質量。目前最新版2019亞洲肌少症（AWGS） 診斷流程導入社區篩檢的觀念，測量小腿圍或完成SARC-F/-Calf問卷。

楊幼琳補充肌少症飲食建議：增加蛋白質（奶蛋豆魚肉）、鈣質每日攝取1200毫克、維生素D每日攝取800-1000 IU。股四頭肌又稱為第二心臟，改善肌少症的運動為增加下半身多關節阻力訓練，增加核心肌群的肌力，有深蹲、硬舉、弓箭步、空中腳踏車、棒式。

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