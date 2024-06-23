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健康網》挑選蓮藕3步驟 農糧署授保存小秘訣

2024/06/23 21:12

挑選蓮藕3步驟：藕節粗長並堅實、顏色呈黃褐色，以及表皮光滑、藕孔空洞大為佳；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，正值蓮藕產季，農糧署指出，挑選蓮藕3步驟為：藕節粗長並堅實、顏色呈黃褐色，以及表皮光滑、藕孔空洞大為佳。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，每年5-10月為蓮藕產期，以台南、嘉義、桃園為主要產地，蓮藕為蓮的地下莖，富含蛋白質、膳食纖維、多種維生素與礦物質等營養。

農糧署表示，蓮藕的口感及食用方法與品種及成熟度有關，爽脆適合涼拌，鬆軟適合煮湯、製作成藕粉。烹飪前可將蓮藕削皮切開，泡水阻隔空氣，或先用沸水汆燙，去除多酚類物質、減少澱粉質，有助避免氧化變黑。

農糧署提醒，若一次購買較多，可以選擇冷藏或冷凍保存。若是帶土的蓮藕，建議用白報紙包裹，放入塑膠袋可冷藏保存1週，未帶土則能保存3天；也能削皮切片後，用沸水汆燙至冰箱冷凍，可存放1個月。

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