健康網》膀胱過動症憋不住尿 醫教「4招」夏日出遊更自在

醫師指出，膀胱過度活動症常會有突然強烈的排尿衝動，像是逛街到一半突然尿急，如果一時找不到廁所，甚至會有尿失禁的尷尬情況；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季少不了享受陽光、海灘等戶外活動！不過對於患有膀胱過度活動症（OAB）的人來說，出門一趟總令人困擾。醫師高銘鴻表示，膀胱過動症不只是尿尿頻率變多，還會有「突然強烈的排尿衝動」。除了積極以神經刺激或者手術治療外，建議出遊前先規劃行程、戴上清潔用具、適量飲水、避免刺激性食物。有助於減少困擾，讓夏日出遊更自在。

三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文指出，罹患OAB常會有突然強烈的排尿衝動，就像是逛街到一半突然尿急，如果一時找不到如廁的地方，甚至會有尿失禁的尷尬情況。

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致病原因多樣，可能涉及神經系統疾病、荷爾蒙變化、骨盆肌肉問題等。必須透過專業醫師的診斷了解病因，再給予合適的治療方案。而目前主要治療方式除了服用藥物外，透過神經刺激或者手術治療也是常見的選擇。

除了積極治療，高銘鴻也提醒，診斷OAB後，醫師多會建議患者改變生活方式，例如減少刺激膀胱的食物和飲料、記錄膀胱的排空狀況等。而透過下列幾個小方法，也能幫助OAB患者在出遊時減少困擾：

●規劃行程：根據自己的如廁頻率，規劃出遊的行程。並且預先確保目的地有洗手間，或者先找好最方便的洗手間位置。讓你可以不疾不徐的使用廁所。

●帶上清潔用具：在背包裡準備一些基礎清潔用品，比如衛生紙、濕紙巾等。方便隨時清潔。

●適量飲水：患有OAB不代表不能喝水，仍然要攝取適量的水分。可以選擇無刺激性的飲料，如水或淡茶來飲用。

●避免刺激性食物：避免攝取可能刺激膀胱的食物和飲料，如咖啡、辛辣食品、碳酸飲料等。

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