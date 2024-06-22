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健康網》夏季如何健脾開胃？ 中醫：多吃「苦酸甘粗」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏至過後不僅氣溫高，人體的新陳代謝也會跟著加快。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰於臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享，健脾又開胃的5個夏至飲食重點。就是多吃苦味，如黃瓜、芹菜；酸味，如葡萄、草莓；甘甜，如西瓜、蓮藕；粗糧，如糙米、玉米等食物外，還要多喝水。
夏至飲食5類原則
●多吃苦味食物
苦味食物具有清熱解暑、健脾開胃的功效，如苦瓜、蓮子、苦菜、黃瓜、芹菜等。
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●多吃酸味食物
酸味食物具有生津止渴、健脾胃的功效，如番茄、檸檬、草莓、烏梅、葡萄、山楂、鳳梨等。
●多吃甘甜食物
甘甜食物具有滋陰潤肺、生津止渴的功效，如西瓜、百合、蓮藕、水梨、甘蔗等。
●多吃粗糧食物
粗糧含有豐富的膳食纖維，可以幫助促進腸胃蠕動，防止便秘。如糙米、燕麥、玉米、小米、豆類等。
●多喝水
夏季天氣炎熱，容易出汗，水分流失更快，因此要注意補充水分，多喝水，以保持體內的水分平衡。每日人體所需水分計算：體重（公斤）X 30c.c.。
曾柏翰呼籲，雖然夏天真的很熱，但還是要盡量避免，或減少生冷寒涼的食物。因為生冷寒涼的食物容易損傷脾胃，也不會有直接的解暑效果，因此建議大家飲食上要稍微控制。
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