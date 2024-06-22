健康網》鎖管、魷魚分不清？ 農業部教辨別、挑選4撇步

農業部表示，鎖管（左，資料照）呈現瘦長的圓錐形，所以又稱管魷。有三角形尾鰭則為魷魚（右，圖取自freepik）；示意圖。（健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天正是鎖管盛產期，但你能分辨的出鎖管、軟絲、魷魚、烏賊？農業部在臉書發文指出，它們都是頭足類，遠看很相似，其實仔細一看都各具特點，像是尾端寬圓為軟絲；三角形尾鰭為魷魚；身體橢圓，兩側的鰭像裙襬一樣圍繞整身軀為烏賊；而鎖管因體型大小關係，而有不同名稱，像是體型15公分內稱小卷或小管。體型15公分以上，則稱中卷或透抽。至於挑選方面，可先看眼睛，再來摸觸角、表皮完整度、觀察內骨骼。

●鎖管：又稱小卷、小管、透抽、中卷，其實都是鎖管類的物種，會因為體型大小關係，而有不同名稱。它們呈現瘦長的圓錐形，所以又稱管魷，體型嬌小（15公分內）的慣稱小卷、小管，菱形的鰭不會超過身體的一半；體型較大（15公分以上）的就是中卷、透抽，菱形的鰭會延伸至身長的一半，吃起來口感厚實。

請繼續往下閱讀...

●軟絲：軟絲身體呈現橢圓型，寬度較大的鰭跟身體幾乎等長，身材較接近烏賊，但身體比烏賊瘦長，鰭也比較偏菱形，因為體內有跟鎖管一樣半透明的基丁質鞘，所以跟鎖管關係較近。

●魷魚：體型最大，鰭呈菱形或三角型，鰭不會超過身體的1/2。相較於鎖管、魷魚的眼睛沒有透明的眼膜覆蓋。

●烏賊：又稱花枝、墨魚，特色就是體內有一片白白的、類似衝浪板碳酸鈣質的殼；且身體橢圓、有點胖胖，兩側的鰭像裙襬一樣圍繞整身軀。一般見到的品種有虎斑烏賊、真烏賊、擬目烏賊。

農業部表示，尾端寬圓為軟絲（左）。身體橢圓，兩側的鰭像裙襬一樣圍繞整身軀為烏賊（右）。（資料照，健康網合成）

看眼睛、表皮、內骨骼和摸觸角

至於海鮮該如何挑選？農業部提醒，最基本的方法就是「看眼睛」，眼睛清澈者代表很新鮮，若是眼睛出現白白的，表示較不新鮮；「摸摸觸角」若是活的頭足類水產，用手摸觸角時就會被吸住或捲住手指，表示十分有活力；「表皮完整度」摸摸表皮，新鮮者表皮完整，有黏液是很正常的，避免挑選表皮破損或偏白者；「觀察內骨骼」頭足類體內會有內骨骼（章魚除外），可摸摸看內骨骼是否完整，不要挑選內骨骼已經外露或是斷掉受傷者，可能較不新鮮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法