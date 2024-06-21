健康網》維生素C營養7功效一次看！ 專家加碼推薦13種蔬果

專家舉例，柑橘類水果、檸檬、柚子等蔬果皆含有豐富的維生素C；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多C多健康，但您知道維生素C有哪些功效嗎？食療養生專家王明勇於粉專「王明勇的健康三好生活」表示，維生素C（抗壞血酸）是1種水溶性維生素，有多種健康功效，包括：抗氧化作用、增強免疫系統、膠原蛋白合成、鐵吸收、傷口癒合、降低慢性疾病風險，以及保護皮膚，因此如芭樂、柑橘類水果、檸檬、草莓、奇異果、木瓜、柚子、番茄、菠菜、青椒、芽菜、紅棗，以及深綠色蔬菜等，都屬富含維生素C食物。

●抗氧化作用：維生素C是種強效抗氧化劑，有助於中和體內的自由基，減少氧化應激和細胞損傷。

請繼續往下閱讀...

●增強免疫系統：促進白血球的產生和功能，從而增強免疫反應，幫助身體抵抗感染和疾病。

●促進膠原蛋白合成：維生素C在膠原蛋白的合成過程中起著關鍵作用，這對於皮膚、血管、骨骼和結締組織的健康至關重要。

●促進鐵的吸收：增加非血紅素鐵（植物來源鐵）的吸收，有助於預防和治療缺鐵性貧血。

●促進傷口癒合：維生素C可促進膠原蛋白合成，進而修復和癒合傷口。

●降低慢性疾病風險：經常攝取足夠的維生素C，可降低某些慢性疾病的風險，如心血管疾病、高血壓和某些癌症。

●保護皮膚：維生素C可減少皮膚受紫外線和污染物損害的風險，有助於減少色素沉著和改善膚色。

維生素C可以通過飲食獲取！王明勇舉例，常見的來源包括芭樂、柑橘類水果、檸檬、草莓、奇異果、木瓜、柚子、番茄、菠菜、青椒、芽菜、紅棗，以及深綠色的蔬菜。

因多數人維生素C攝取不足，也可通過天然補充劑來增加攝入量，不只如此，夏天炎熱，多攝取維生素C也有美白作用！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法