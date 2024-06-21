健康網》確診新冠好難受 中醫推2飲食緩解不適

銀耳蓮子露：確診後乾咳不適、口乾舌燥的族群；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近「確診」人數急劇上升，大多數患者有喉嚨痛、咳嗽、全身痠痛、低燒等症狀。彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇推薦，食療及按摩穴位緩解不適，日常保健穴位有，列缺穴、豐隆穴；而在食療方面，則是銀耳蓮子露及七葉膽薄荷茶。另外，平時也應該注意充足睡眠，避免熬夜、規律運動，有助於免疫系統的防禦機制。

劉宗昇表示，中醫大概總結新冠肺炎為濕、熱、毒、瘀，從臨床症狀結合中醫理論來看，新冠肺炎病毒趁免疫力不足時，從口鼻進到身體，引起濕（肺炎浸潤、痰液、鼻涕、疲倦、腹瀉等）、熱（發燒、感染、發炎等）、毒（敗血症、二度感染等）、瘀（心肺循環不良，肺部維維化等）症狀，主要發病的部位在肺（呼吸道系統），同時影響五臟六腑。

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中醫用「補養氣血」治新冠

劉宗昇指出，中醫師會根據每個病人的體質，結合病毒感染的不同階段的臨床表現。並根據濕、熱、毒、瘀的輕重，給予宣肺化濕、清熱解毒、益氣養陰等，不同的治療方式及處方。

他說，在中醫臨床上，會使用「補養氣血」的中藥來調節免疫，但是免疫反應太過與不及都不好的。免疫力不足較容易感染病毒，可是免疫細胞過度活化，接著伴隨而來的是「細胞激素風暴（cytokine storm）」，造成肺部浸潤大量免疫細胞，呼吸換氣困難。

劉宗昇表示，如果身體的發炎免疫反應太強無法停止，特別是有慢性病的患者，身體經常處在容易發炎的狀態，一旦免疫反應過度誘發，又沒有辦法挺過細胞激素風暴，最後將導致病情惡化。

劉宗昇指出，中醫師根據濕、熱、毒、瘀的輕重，給予宣肺化濕、清熱解毒、益氣養陰等，不同的治療方式及處方；示意圖。（圖取自shutterstock）

生活作息及飲食很重要

他表示，「進補」並不是一個預防新冠，或是提升免疫力的好選項。中醫講求陰陽平衡，民眾若有使用中藥或食療調節免疫需求，應該尋求中醫師建議後再使用。平時也應該注意充足睡眠，避免熬夜、規律運動，不需焦慮緊張，也可以練習太極拳及八段錦。另外，均衡飲食，特別是蔬果類多半含有豐富的維生素與抗氧化成分，對免疫系統的防禦機制都有幫助。

緩解不適穴位及食療

●列缺穴

取穴：兩手伸出大拇指、食指互相交叉，食指所到之處。

功效：可以緩解頭痛、頭脹、氣喘。

列缺穴。（馬光中醫診所提供）

●豐隆穴

取穴：先找到膝蓋骨外側陷下處，與外腳踝連線的中間位置。

功效：咳嗽、咽乾卡感、痰咳不出等。

豐隆穴。（馬光中醫診所提供）

●銀耳蓮子露

適合：確診後乾咳不適、口乾舌燥的族群。

食材：蓮子20公克、白木耳30公克、紅棗10顆、枸杞5克。

步驟：先將上述食材洗淨，滾水中加入蓮子、白木耳、紅棗、枸杞煮至熟透，可依口味加入些許冰糖調味。

●七葉膽薄荷茶

適合：喉嚨不適，需常講話的族群，七葉膽有消炎、袪咳、補虛之作用。

食材：七葉膽3錢 桑葉2葉 薄荷1錢 炙甘草1錢。

步驟：先將上述藥材洗淨，再用800毫升的水，先大火煮滾，再轉小火。七葉膽、桑葉及炙甘草，熬煮剩4-500ml後，再後泡下薄荷10-15分，即可慢慢飲用，亦可冷藏飲用。

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

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