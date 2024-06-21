健康網》吃雞蛋好處多！ 中醫：2種蛋鈉含量高 1天1顆為宜

中醫師表示，茶葉蛋和滷蛋的鈉含量較高，一天1顆為宜。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期國內蛋價創下3年新低，對於愛吃蛋者，無礙是個好消息，不僅省下一些生活開銷，更可享受美味蛋料理。對此，中醫師表示，雞蛋含蛋白質、維生素和礦物質，幾乎涵蓋人體所需的營養，能增肌減脂、飽足感強、強化免疫力，還價格實惠、烹調方式多樣。不過，值得注意的是，茶葉蛋和滷蛋的鈉含量較高，一天1顆為宜。至於變胖問題，其實蛋有助控制體重，一天吃2-3顆蛋是可以的，但高血脂或膽固醇患者應適量控制。

昌盛堂中醫診所在臉書發文指出，蛋的好處很多，包含「高營養價值」，雞蛋富含蛋白質、維生素和礦物質，幾乎涵蓋人體所需的所有營養；「增肌減脂」蛋白質含量高，有助於肌肉增長和脂肪燃燒，適合健身人士；「飽足感強」蛋白質延緩胃排空，有助於控制食慾，減少進食量。

請繼續往下閱讀...

中醫師進一步說，還「價格實惠」雞蛋經濟實惠，性價比高，是高品質蛋白質的最佳來源之一；「多種料理方式」雞蛋烹調方式多樣，可蒸、煮、炒、烤，營養不流失；「強化免疫力」雞蛋提供人體所需的多種營養，有助於增強免疫力。

營養高又有飽足感 助控制體重

對於吃蛋會不會胖？中醫師說明，有些人擔心吃蛋會導致發胖，甚至有明星提倡戒蛋減肥法。然而，蛋黃含有豐富的營養，蛋白質能延緩胃排空，增加飽足感，實際上有助於控制體重。一天吃2-3顆蛋是完全沒問題的，但高血脂或膽固醇患者應適量控制。

茶葉蛋和滷蛋鈉量高 宜1天1顆

至於蛋的料理方式對健康的影響。中醫師強調，不同的蛋料理方式對健康的影響有所不同。蒸蛋、水煮蛋、茶葉蛋等低油脂的做法較為健康，而西式炒蛋因添加奶油、牛奶，熱量較高，應減少攝取。值得注意的是，茶葉蛋和滷蛋的鈉含量較高，一天1顆為宜。

中醫師提醒，雞蛋不僅美味，而且營養豐富、價格實惠，適合日常飲食中多加利用。但需注意，任何食物都應適量，保持飲食均衡，才能獲得最佳的健康效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法