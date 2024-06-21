女子反覆感染高燒 切除扁桃腺斬病根

慢性扁桃腺發炎，不僅使患者再三經歷喉嚨劇痛，還可能導致口臭、吞嚥卡卡、喉頭不適、妨礙呼吸及睡眠等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市30多歲的余小姐過去一年飽受「慢性扁桃腺發炎」之苦，每回高燒就只能臥躺在床，無暇照料孩子與家務。由於在診所無法根治問題，輾轉至光田醫院耳鼻喉頭頸部就診，進行扁桃腺切除手術，根除反覆發燒感染問題。

針對「扁桃腺結石」形成的原因，光田醫院耳鼻喉頭頸部醫師黃聖凱指出，扁桃腺體表面有如礁岩般的凹陷處，稱為隱窩（Crypt）。扁桃腺體一再發炎時，若再加上食物殘渣堆積，易使隱窩滋生細菌，形成鈣化或化膿的物質阻塞通道，而此也正為「扁桃腺結石」。若是免疫力低下、胃食道逆流、慢性鼻竇炎使鼻涕倒流至喉嚨，都易有扁桃腺結石的問題。

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黃聖凱表示，據美國耳鼻喉科醫學會指引，若是頻繁急性扁桃腺發炎，一年達7次以上；兩年內達5次或三年內每年發生3次，已達慢性扁桃腺發炎標準，即可考慮進行扁桃腺切除手術。因慢性扁桃腺發炎，不僅使患者再三經歷喉嚨劇痛，還可能導致口臭、吞嚥卡卡、喉頭不適、妨礙呼吸及睡眠等問題。這些症狀除了影響健康外，更可能因「口氣問題」，在職場或人際關係中造成尷尬，使患者在生理、心理上承受巨大壓力。

光田醫院耳鼻喉頭頸部黃聖凱醫師表示，若每年扁桃腺發炎超過四次，可考慮切除。（記者張軒哲攝）

黃聖凱和患者分析，執行冷刀器械手術其疼痛指數及出血率相當高，且至少須休養一個月。而常用的能量刀或電漿刀，也均需要2至3週的恢復期。而若是施以達文西機械手臂手術切除扁桃腺，則有著顯著優勢。

黃聖凱提醒，扁桃腺發炎易與感冒混淆，如出現喉嚨痛、發燒、吞嚥困難等症狀，建議前往耳鼻喉頭頸部就診，由醫師診斷病因對症下藥。若一年內慢性扁桃腺發炎逾4次以上，也可與主治醫師商討扁桃腺切除手術，以絕後患。

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