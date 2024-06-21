自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠來勢洶洶！台南本土確診累計達872例

2024/06/21 15:32

全國新冠疫情處流行期，衛生局呼籲民眾儘速接種新冠XBB疫苗，以嚴防重症發生。（台南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕近期新冠疫情再度升溫，接種疫苗可有效預防感染。台南市衛生局指出，截至6月20日台南市已有872例本土確診，呼籲家中有幼童及長輩儘速接種新冠XBB疫苗。

根據疾管署資料顯示，近期國內COVID-19疫情併發症病例數持續上升，處流行期，衛生局指出，截至6月20日台南市本土確診個案累計達872例，其中男性佔61％、女性佔39％；年齡層集中於65歲以上長者，但12歲以下兒童也有14例，其中有10例為0至1歲的嬰幼兒。

衛生局長李翠鳳強調，幼兒感染COVID-19後病程變化迅速，轉為重症的風險高，鼓勵6個月以上者皆可接種1劑XBB疫苗，以防重症發生，尤其65歲以上長者、幼兒、免疫力低下族群的高風險族群，或家中有高風險族群，透過自身接種疫苗避免重症外，亦可降低身邊親友確診的風險。

衛生局表示，民眾可至台南打疫苗平台進行預約，亦可至37區衛生所或合約院所隨到隨打。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，建議使用COVID-19家用快篩試劑先自我檢測，並於就醫時主動告知快篩結果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中