新冠來勢洶洶！台南本土確診累計達872例

全國新冠疫情處流行期，衛生局呼籲民眾儘速接種新冠XBB疫苗，以嚴防重症發生。（台南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕近期新冠疫情再度升溫，接種疫苗可有效預防感染。台南市衛生局指出，截至6月20日台南市已有872例本土確診，呼籲家中有幼童及長輩儘速接種新冠XBB疫苗。

根據疾管署資料顯示，近期國內COVID-19疫情併發症病例數持續上升，處流行期，衛生局指出，截至6月20日台南市本土確診個案累計達872例，其中男性佔61％、女性佔39％；年齡層集中於65歲以上長者，但12歲以下兒童也有14例，其中有10例為0至1歲的嬰幼兒。

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衛生局長李翠鳳強調，幼兒感染COVID-19後病程變化迅速，轉為重症的風險高，鼓勵6個月以上者皆可接種1劑XBB疫苗，以防重症發生，尤其65歲以上長者、幼兒、免疫力低下族群的高風險族群，或家中有高風險族群，透過自身接種疫苗避免重症外，亦可降低身邊親友確診的風險。

衛生局表示，民眾可至台南打疫苗平台進行預約，亦可至37區衛生所或合約院所隨到隨打。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，建議使用COVID-19家用快篩試劑先自我檢測，並於就醫時主動告知快篩結果。

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